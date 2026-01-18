Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri Haberleri

        Malya Tarım İşletmesi yerli ırk koyun yetiştirerek hayvancılığa destek veriyor

        SERKAN GÜNER - Kırşehir'deki Malya Tarım İşletmesi, yetiştirdiği yerli ırk koyunlar ile ülkede hayvancılığın gelişmesine katkıda bulunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 11:02 Güncelleme: 18.01.2026 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malya Tarım İşletmesi yerli ırk koyun yetiştirerek hayvancılığa destek veriyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SERKAN GÜNER - Kırşehir'deki Malya Tarım İşletmesi, yetiştirdiği yerli ırk koyunlar ile ülkede hayvancılığın gelişmesine katkıda bulunuyor.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) 4. büyük işletmesi olan merkezde yetiştirilen akkaraman ve Malya ırkı koyunlar, bölge illeri başta olmak üzere birçok şehirden talep görüyor.

        Toklularla beraber 12 bin civarında küçükbaş bulunan işletmede, hayvanların bakımı titizlikle yürütülüyor.

        İşletmenin Hayvancılık Şefi Ümit Turgut, AA muhabirine, Malya'nın önemli küçükbaş yetiştirme merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

        Turgut, 7 bin anaç koyun bulunan işletmede 2025 doğumlu toklularla beraber 12 bin civarında hayvan mevcudu olduğunu anlattı.

        Üreticilerin buradaki küçükbaş hayvanlarla sürülerini büyüttüğünü belirten Turgut, "İşletmemiz, kendi adını taşıyan Malya ırkı koyunlar ve akkaraman ırkı koyunları bünyesinde yetiştirmekte olup, ülkemizin küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine önemli katkıda bulunmaktadır. İşletmemizde yetiştirilen üstün vasıflı damızlık hayvanlarımız, özellikle İç Anadolu Bölgesi'nde Kayseri, Konya, Ankara, Aksaray'daki çiftçilerimizden yoğun talep görüyor. Talepleri karşılamak için çalışıyoruz." diye konuştu.

        - 9 bin civarında kuzu doğumu bekleniyor

        Veteriner hekim Rukiye Boz ise işletmedeki yerli ırk küçükbaşların ikizlik oranının yüzde 50'ye yakın olduğunu söyledi.

        Hayvanların Mart 2026'da doğumlarının gerçekleşmesini beklediklerini ifade eden Boz, 9 bin civarında yeni kuzunun dünyaya gelmesinin beklendiğini belirtti.

        Malya ırkı koyunların etçil yapıda ve et verim randımanının yüzde 45'in üzerinde olduğuna dikkati çeken Boz, "Koyunlarımıza kendi ürettiğimiz yemlerden verilmekte ve hasat sonrasında kendi meralarımızda ve arazilerimizde otlatılmaktadır. Önceden belirlediğimiz programımıza uyarak belirli peryotlarla koyunlarımızın aşılamalarını yapmaktayız. Ayrıca gerekli durumlarda tedavileriyle de ilgileniyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        GPS'le takip edip kalaşnikofla katlettiler!
        GPS'le takip edip kalaşnikofla katlettiler!
        Suriye ordusu ilerliyor, YPG çekiliyor
        Suriye ordusu ilerliyor, YPG çekiliyor
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        Gayrettepe’nin merdivenlerinde başlayan hikâye 19 yıl sonra bitti
        Gayrettepe’nin merdivenlerinde başlayan hikâye 19 yıl sonra bitti
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        İran'da can kaybı 3 bini aştı
        İran'da can kaybı 3 bini aştı
        "Kırmızı kartı atladı!"
        "Kırmızı kartı atladı!"
        Trump 1 yılda Beyaz Saray'da neleri değiştirdi?
        Trump 1 yılda Beyaz Saray'da neleri değiştirdi?
        Soğuk ve kar! Meteoroloji'den önemli uyarılar!
        Soğuk ve kar! Meteoroloji'den önemli uyarılar!
        Galatasaray'a Gaziantep çelmesi!
        Galatasaray'a Gaziantep çelmesi!
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı
        Haseke’de aşiretlerden çağrı
        Haseke’de aşiretlerden çağrı
        Okan Buruk'tan transfer sözleri!
        Okan Buruk'tan transfer sözleri!
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Trump’ın parasetamolün otizme yol açtığı iddiası çürütüldü
        Trump’ın parasetamolün otizme yol açtığı iddiası çürütüldü
        Ankaralı 'Batman'in sıra dışı tutkusu
        Ankaralı 'Batman'in sıra dışı tutkusu
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!

        Benzer Haberler

        Kırşehir'de tarihi Kapucu Camii güvercinlerin yuvası oldu
        Kırşehir'de tarihi Kapucu Camii güvercinlerin yuvası oldu
        Kırşehir'de her hastalıkta antibiyotik kullanılınca tedarik sıkıntısı oluşt...
        Kırşehir'de her hastalıkta antibiyotik kullanılınca tedarik sıkıntısı oluşt...
        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Kırşehir'de öğrenciler karne heyecanı yaşadı
        Kırşehir'de öğrenciler karne heyecanı yaşadı
        Kırşehir'de 45 bin 941 öğrenci karne heyecanı yaşadı
        Kırşehir'de 45 bin 941 öğrenci karne heyecanı yaşadı
        Kırşehir'de kumar operasyonu
        Kırşehir'de kumar operasyonu