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        Eski Kırşehir Ticaret Borsası Başkanı Ali Arslan trafik kazasında hayatını kaybetti

        Kırşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu eski Kırşehir Ticaret Borsası Başkanı Ali Arslan öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 16:10 Güncelleme: 06.12.2023 - 16:33
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        Eski Kırşehir Ticaret Borsası Başkanı Ali Arslan trafik kazasında hayatını kaybetti
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        Kırşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu eski Kırşehir Ticaret Borsası Başkanı Ali Arslan öldü, 2 kişi yaralandı.

        Ali Arslan'ın (70) kullandığı 40 AD 892 plakalı otomobil, Kırşehir-Ankara kara yolu Çiçekdağı Kavşağı'nda, H.U. idaresindeki GP RZ 4040 Almanya plakalı otomobille çarpıştı.

        Yaralanan sürücüler ile A.U, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Arslan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Ali Arslan,1996-1998'de Kırşehir Ticaret Borsası Başkanı olarak görev yapmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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