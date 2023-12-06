Eski Kırşehir Ticaret Borsası Başkanı Ali Arslan trafik kazasında hayatını kaybetti

Kırşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu eski Kırşehir Ticaret Borsası Başkanı Ali Arslan öldü, 2 kişi yaralandı.

Ali Arslan'ın (70) kullandığı 40 AD 892 plakalı otomobil, Kırşehir-Ankara kara yolu Çiçekdağı Kavşağı'nda, H.U. idaresindeki GP RZ 4040 Almanya plakalı otomobille çarpıştı.

Yaralanan sürücüler ile A.U, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Arslan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ali Arslan,1996-1998'de Kırşehir Ticaret Borsası Başkanı olarak görev yapmıştı.

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