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        Kırşehir'de elektrik akımına kapılan kamyon sürücüsü öldü

        Kırşehir'de kamyondan yük indirirken damperin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılan sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 23:12 Güncelleme: 10.12.2023 - 23:12
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        Kırşehir'de elektrik akımına kapılan kamyon sürücüsü öldü
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        Kırşehir'de kamyondan yük indirirken damperin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılan sürücü hayatını kaybetti.

        Üçler Irmak (25) Özbağ beldesinde kamyonundan çakıl boşalttığı sırada damperin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapıldı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Irmak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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