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        Kırşehir'de esnafa yeni fiyat listesi uygulaması anlatıldı

        Kırşehir Ticaret İl Müdürlüğünce esnafa yeni fiyat listesi uygulaması anlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 17:12 Güncelleme: 04.01.2024 - 17:14
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        Kırşehir'de esnafa yeni fiyat listesi uygulaması anlatıldı
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        Kırşehir Ticaret İl Müdürlüğünce esnafa yeni fiyat listesi uygulaması anlatıldı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Ticaret İl Müdürü İsmail Güner ve beraberindeki ekipler, 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle yürürlüğe giren yeni düzenleme hakkında bilgi verdi.

        Ekipler, kent merkezinde işletmecilere, restoran ve kafe gibi yeme içme hizmeti sunulan iş yerlerine, tarife ve fiyat listelerinin işletmenin girişine, kapı önüne, masaların üzerine tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde konulması zorunluluğunu anlattı.

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