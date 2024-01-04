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        Kırşehir'de 2023 Yılı Asayiş Değerlendirme Toplantısı yapıldı

        Kırşehir'de 2023 Yılı Asayiş Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 17:19 Güncelleme: 04.01.2024 - 17:20
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        Kırşehir'de 2023 Yılı Asayiş Değerlendirme Toplantısı yapıldı
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        Kırşehir'de 2023 Yılı Asayiş Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

        Vali Hüdayar Mete Buhara, Valilik Toplantı Salonu'ndaki toplantıda, Kırşehir'in huzurlu bir şehir olduğunu belirtti.

        Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi noktasında basınla birlikte hareket edildiğini, kentin kalkınması, gelişmesi ve ilerlemesi için ellerinden geleni en iyi şekilde yapmaya çalıştıklarını vurgulayan Buhara, herkesin ortak gayesinin Kırşehir'in ve Türkiye'nin huzuru olduğunu aktardı.

        Kırşehir'de 260 kilometresi devlet, 220 kilometresi il yolu olmak üzere toplam 3 bin 551 kilometrelik yol ağında emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin görev yaptığını anlatan Buhara, 2023 yılında toplam 721 trafik kazası meydana geldiğini, kazalarda 25 vatandaşın vefat ettiğini, 1239 kişinin ise yaralandığını söyledi.

        Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında 3, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında 2 olmak üzere toplam 5 Mobil Plaka Tanıma Sistemi (MPTS) bulunduğunu aktaran Buhara, merkez ve ilçelerde KGYS'ye entegre 184 sabit, 71 hareketli kamera, 72 de PTS cihazının mevcut olduğunu dile getirdi.

        Kentte kayıtlı 157 bin 915 araç ve 13 bin 818 motosiklet bulunduğunu aktaran Buhara, 2023 yılında kara yolu ve kent merkezi dahilinde 530 bin 421 aracın ekiplerce kontrol edilerek, 25 bin 162 araç sürüsüne cezai işlem uygulandığını, 2 bin 158 aracın ise trafikten men edildiğini söyledi.

        Buhara, kentte trafik eğitimi kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünce 30 bin 805, İl Jandarma Komutanlığınca 8 bin 145 olmak üzere toplam 38 bin 950 sürücüye trafik eğitimi verildiğini de ifade etti.

        Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal ile İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen ve basın mensupları katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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