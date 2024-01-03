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        100 bin liralık elektronik eşya çalan şüpheliler, ayakkabılarından yakalandı

        KIRŞEHİR'de, elektronik eşya satan iş yerinden 100 bin liralık eşya çalıp çıktıktan sonra kameraların olmadığı noktada kıyafetlerini değiştiren 3 şüpheli, ayakkabılarından tespit edilerek yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 14:39 Güncelleme: 03.01.2024 - 14:40
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        100 bin liralık elektronik eşya çalan şüpheliler, ayakkabılarından yakalandı
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        KIRŞEHİR'de, elektronik eşya satan iş yerinden 100 bin liralık eşya çalıp çıktıktan sonra kameraların olmadığı noktada kıyafetlerini değiştiren 3 şüpheli, ayakkabılarından tespit edilerek yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Kent merkezinde geçen yıl 10 Aralık´ta, kapalı olan elektronik eşya satan bir iş yerine giren 3 kişi, 1,5 dakikada 100 bin TL değerinde elektronik eşyayı çaldı. Sabah geldiğinde malzemelerin çalındığını fark eden iş yeri sahibi, polise haber verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için dükkan ile bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. İş yerinden çıkan, başlarında kapüşon olan şüphelilerin gittikleri istikamet üzerindeki başka kamera görüntülerini incelemeye aldı. Ancak görüntülerde şüpheliler tespit edilemedi. Detaylı inceleme yapan ekipler, şüphelilerin kamera olmayan noktada kılık değiştirdiği, giydikleri ayakkabılardan farklı noktalardan bölgelerden yürüyerek taksiye bindiklerini saptadı. Taksiciye ulaşan ekipler, şüphelilerin M.Ü., A.D. ve R.D. olduğunu belirledi. 3 şüpheli, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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