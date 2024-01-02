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        Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine 5 yeni cihaz

        Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine 3 ultrason ve 2 ekokardiyografi cihazı alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 17:05 Güncelleme: 02.01.2024 - 17:05
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        Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine 5 yeni cihaz
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        Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine 3 ultrason ve 2 ekokardiyografi cihazı alındı.

        Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından hastaneye yeni cihazlar gönderildiği belirtildi.

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kenti ziyaretinde sözünü verdiği cihazların Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine teslim edildiği aktarılan açıklamada, hastanenin teknik alt yapısının güçlendiği kaydedildi.

        Açıklamada, cihazların kardiyoloji ve radyoloji polikliniklerinde görev yapan doktorlarca hizmete sunulduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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