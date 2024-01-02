Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine 5 yeni cihaz

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine 3 ultrason ve 2 ekokardiyografi cihazı alındı.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından hastaneye yeni cihazlar gönderildiği belirtildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kenti ziyaretinde sözünü verdiği cihazların Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine teslim edildiği aktarılan açıklamada, hastanenin teknik alt yapısının güçlendiği kaydedildi.

Açıklamada, cihazların kardiyoloji ve radyoloji polikliniklerinde görev yapan doktorlarca hizmete sunulduğu belirtildi.

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