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        Nevşehir ve Kırşehir'de görev başındaki personelin yeni yılı kutlandı

        Nevşehir ve Kırşehir'de, görevi başındaki personelin yeni yılı kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 00:31 Güncelleme: 01.01.2024 - 00:43
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        Nevşehir ve Kırşehir'de görev başındaki personelin yeni yılı kutlandı
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        Nevşehir ve Kırşehir'de, görevi başındaki personelin yeni yılı kutlandı.

        Nevşehir Valisi Ali Fidan, emniyet, jandarma, 112 Acil Çağrı Merkezi ve hastaneyi ziyaret etti.

        Programına, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaretle başlayan Fidan, daha sonra İl Jandarma Komutanlığı ile 112 Acil Çağrı Merkezine geçerek yeni yıla görev başında giren kamu personeline başarı diledi.

        Nevşehir Devlet Hastanesi'ne geçen Fidan, hasta ve refakatçilerle sohbet edip geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Fidan'a İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu ile İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Yakın eşlik etti.

        - Kırşehir

        Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, görev başındaki kamu personelinin yeni yılını tebrik etti.

        Ankara-Kayseri kara yolundaki jandarma ve polis kontrol merkezlerini, Cacabey Meydanı'nda devriye görevindeki polis memurlarını ziyaret eden Buhara, Ahi Polis Merkezine geçerek çalışanlarla bir araya geldi.

        112 Acil Çağrı Merkezi, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, itfaiye personelini de ziyaret ederek yeni yılını kutlayan Vali Buhara'ya, İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal, İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen eşlik etti.

        Ziyareti sırasında konuşan Vali Buhara, 2024 yılının sağlık, barış, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirerek, hayırlı olmasını diledi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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