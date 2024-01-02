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        Kırşehir'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Kırşehir'de otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan baba ve oğlu tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 15:34 Güncelleme: 02.01.2024 - 15:35
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        Kırşehir'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Kırşehir'de otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan baba ve oğlu tedavi altına alındı.

        Selahattin Ç. idaresindeki 46 AHU 078 plakalı otomobil, Kırşehir-Ankara kara yolu Kurancılı beldesi yakınlarında tarlaya devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile oğlu Yamaç Ç, ambulansla Kaman Devlet Hastanesine sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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