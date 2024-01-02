Kırşehir'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kırşehir'de otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan baba ve oğlu tedavi altına alındı.

Selahattin Ç. idaresindeki 46 AHU 078 plakalı otomobil, Kırşehir-Ankara kara yolu Kurancılı beldesi yakınlarında tarlaya devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile oğlu Yamaç Ç, ambulansla Kaman Devlet Hastanesine sevk edildi.

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