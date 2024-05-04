Kırşehir'de saka ticareti yapan şüpheli yakalandı
Kırşehir'de yasa dışı saka ticareti yapan şüpheli yakalandı.
Kırşehir'de yasa dışı saka ticareti yapan şüpheli yakalandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kırşehir Şube Müdürlüğü ile Kaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saka ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
İlçe merkezinde bir şüpheli yakalandı, kafes ve 2 sakaya el konuldu.
İdari işlem yapılan şüpheliye para cezası uygulandı, sakalar muhafaza altına alındı.
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