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        Kırşehir'de saka ticareti yapan şüpheli yakalandı

        Kırşehir'de yasa dışı saka ticareti yapan şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 14:07 Güncelleme: 04.05.2024 - 14:09
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        Kırşehir'de saka ticareti yapan şüpheli yakalandı
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        Kırşehir'de yasa dışı saka ticareti yapan şüpheli yakalandı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kırşehir Şube Müdürlüğü ile Kaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saka ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        İlçe merkezinde bir şüpheli yakalandı, kafes ve 2 sakaya el konuldu.

        İdari işlem yapılan şüpheliye para cezası uygulandı, sakalar muhafaza altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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