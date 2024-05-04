Kırşehir'de saka ticareti yapan şüpheli yakalandı

İlçe merkezinde bir şüpheli yakalandı, kafes ve 2 sakaya el konuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kırşehir Şube Müdürlüğü ile Kaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saka ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.