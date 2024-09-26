Kırşehir'de yolcu otobüsleri sivil polislerce denetleniyor

Memur, seyahat bitiminde yolculara, can kaybı ve yaralanmaların çoğunlukla yolcuların araç içinde savrulması veya araç dışına fırlayarak gerçekleştiğini, emniyet kemeri kullanmanın trafik kazası kaynaklı can kayıplarını yüzde 45, ağır yaralanmaları ise yüzde 60 azalttığını anlatarak, emniyet kemerinin önemini vurguladı.

Yolculuk esnasında sürücülerin trafik kuralına uyup uymadığını, yolculara emniyet kemeri takmaları hususunda uyarı yapıp yapmadığını gözlemleyen görevli memurlar, varış noktasında sürücülere ve yolculara bilgilendirme yapıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesinde görevli memurlar, bilet alarak "yolcu" gibi otobüse binip, Kırşehir'den diğer illere seyahat ediyor.

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