Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de yolcu otobüsleri sivil polislerce denetleniyor

        Kırşehir'de yolcu otobüsüne "yolcu" olarak binen sivil trafik polisi, sürücünün kurallara uyup uymadığını gözledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 15:43 Güncelleme: 26.09.2024 - 15:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir'de yolcu otobüsleri sivil polislerce denetleniyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırşehir'de yolcu otobüsüne "yolcu" olarak binen sivil trafik polisi, sürücünün kurallara uyup uymadığını gözledi.

        Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs şoförlerinin seyahat boyunca trafik güvenliğine ilişkin davranışları, kurallara uygun araç kullanıp kullanmadığı, varsa ihlallerinin tespiti için denetim yapılıyor.

        İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesinde görevli memurlar, bilet alarak "yolcu" gibi otobüse binip, Kırşehir'den diğer illere seyahat ediyor.

        Yolculuk esnasında sürücülerin trafik kuralına uyup uymadığını, yolculara emniyet kemeri takmaları hususunda uyarı yapıp yapmadığını gözlemleyen görevli memurlar, varış noktasında sürücülere ve yolculara bilgilendirme yapıyor.

        Bursa'dan Kırşehir'e otobüsle gelen görevli memur, başkasına ait takograf kartı kullanan sürücüye 3 bin 135 lira ceza uyguladı.

        Memur, seyahat bitiminde yolculara, can kaybı ve yaralanmaların çoğunlukla yolcuların araç içinde savrulması veya araç dışına fırlayarak gerçekleştiğini, emniyet kemeri kullanmanın trafik kazası kaynaklı can kayıplarını yüzde 45, ağır yaralanmaları ise yüzde 60 azalttığını anlatarak, emniyet kemerinin önemini vurguladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şeyda'nın katiliyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı!
        Şeyda'nın katiliyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı!
        "Trump'ı yeneceğimden emindim"
        "Trump'ı yeneceğimden emindim"
        Hastanedeki patlama davasında karar belli oldu
        Hastanedeki patlama davasında karar belli oldu
        Togg yerine Alman’ı tercih etti
        Togg yerine Alman’ı tercih etti
        Yeni prens Yunus Akgün!
        Yeni prens Yunus Akgün!
        TCMB rezervlerinde rekor
        TCMB rezervlerinde rekor
        Beşiktaş'ın Ajax 11'i
        Beşiktaş'ın Ajax 11'i
        Uyuyan kocasını sevgilisiyle boğup intihar süsü verdiler!
        Uyuyan kocasını sevgilisiyle boğup intihar süsü verdiler!
        F.Bahçe'nin Union SG 11'i
        F.Bahçe'nin Union SG 11'i
        Bodrum Belediyesi'nden 1 metrelik banklar
        Bodrum Belediyesi'nden 1 metrelik banklar
        İş Sanat’ta yeni sezon 7 Kasım’da başlıyor
        İş Sanat’ta yeni sezon 7 Kasım’da başlıyor
        "Futbol çıtasını çok yukarı çekmiş"
        "Futbol çıtasını çok yukarı çekmiş"
        Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak!
        Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak!
        Firari PKK'lıdan boşanma aşamasında eşine bombalı gözdağı
        Firari PKK'lıdan boşanma aşamasında eşine bombalı gözdağı
        Yaya geçidinde gelen ölüm!
        Yaya geçidinde gelen ölüm!
        Adli psikiyatride güvenlik sorunu
        Adli psikiyatride güvenlik sorunu
        Sırra kadem bastı
        Sırra kadem bastı
        Cenaze programı belli oldu
        Cenaze programı belli oldu
        "İntikam ateşini aşk söndürür"
        "İntikam ateşini aşk söndürür"
        Kadınlar yapay zekaya mesafeli mi?
        Kadınlar yapay zekaya mesafeli mi?

        Benzer Haberler

        AK Parti'li Karaaslan: Düne göre daha güçlü olmak zorundayız
        AK Parti'li Karaaslan: Düne göre daha güçlü olmak zorundayız
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Kırşehir'de konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Kırşehir'de konuştu:
        Ahilik sempozyumlarındaki bildiriler kitaplaştırılıyor
        Ahilik sempozyumlarındaki bildiriler kitaplaştırılıyor
        Kırşehirli dağcılar, Neşet Ertaş'ı "Gönül Dağı"nda andı
        Kırşehirli dağcılar, Neşet Ertaş'ı "Gönül Dağı"nda andı
        Kırşehirli dağcılar, Neşet Ertaş'ı Gönül Dağı'nda andı
        Kırşehirli dağcılar, Neşet Ertaş'ı Gönül Dağı'nda andı
        Kırşehir'de 15 düzensiz göçmen yakalandı, 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı
        Kırşehir'de 15 düzensiz göçmen yakalandı, 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı