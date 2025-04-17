Kırşehir'de MEB AKUB ekibi, arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Arama ve Kurtarma Biriminin (AKUB), Kırşehir ekibi tarafından deprem sonrası enkaz arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Güldiken Mahallesi'ndeki AFAD eğitim sahasında yapılan tatbikata, çoğunluğu öğretmenlerden oluşan 90 kişilik MEB AKUB ile AFAD personeli katıldı.

Tatbikatta senaryo gereği, meydana gelen deprem sonrasında enkaz altında kalan yaralılar kurtarıldı.

Depremin ilk dakikalarından itibaren bölgeye ekipler sevk edildi. Hasar gören binadaki beton bloklar ekipmanlarla kırılarak, enkaz altındaki yaralıların tahliyeleri yapıldı.

Tatbikatta yaralıları canlandıran personelin kostüm, makyaj ve oyunculukları gerçeği aratmadı.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, tatbikatın ardından yaptığı konuşmada, hem Kırşehir'de hem de farklı illerde oluşabilecek afetlere karşı hazırlıklı olup vatandaşın hizmetine en iyi şekilde koşulmasını amaçladıklarını söyledi.

MEB AKUB Kırşehir ekibinin yaptığı başarılı tatbikatı kutlayan Demiryürek, "MEB AKUB bünyesinde 90 MEB personelimiz var. Bunlardan 31'i hafif kentsel arama kurtarma ekibi, 25'i barınma ve 34 personel ise psikososyal destek konusunda eğitim alıyorlar. 3 farklı alanda 90 personelimizle olabilecek afetlere karşı sahada yer almak için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Ülkemizin neresinde olursa olsun kamunun bütün imkan ve potansiyelini kullanarak milletin emrinde ve hizmetinde olmak maksadıyla hazırlıklarımız devam ediyor." diye konuştu.