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        Kırşehir'de MEB AKUB ekibi, arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Arama ve Kurtarma Biriminin (AKUB), Kırşehir ekibi tarafından deprem sonrası enkaz arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 14:36 Güncelleme: 17.04.2025 - 14:36
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        Kırşehir'de MEB AKUB ekibi, arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi
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        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Arama ve Kurtarma Biriminin (AKUB), Kırşehir ekibi tarafından deprem sonrası enkaz arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

        Güldiken Mahallesi'ndeki AFAD eğitim sahasında yapılan tatbikata, çoğunluğu öğretmenlerden oluşan 90 kişilik MEB AKUB ile AFAD personeli katıldı.

        Tatbikatta senaryo gereği, meydana gelen deprem sonrasında enkaz altında kalan yaralılar kurtarıldı.

        Depremin ilk dakikalarından itibaren bölgeye ekipler sevk edildi. Hasar gören binadaki beton bloklar ekipmanlarla kırılarak, enkaz altındaki yaralıların tahliyeleri yapıldı.

        Tatbikatta yaralıları canlandıran personelin kostüm, makyaj ve oyunculukları gerçeği aratmadı.

        Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, tatbikatın ardından yaptığı konuşmada, hem Kırşehir'de hem de farklı illerde oluşabilecek afetlere karşı hazırlıklı olup vatandaşın hizmetine en iyi şekilde koşulmasını amaçladıklarını söyledi.

        MEB AKUB Kırşehir ekibinin yaptığı başarılı tatbikatı kutlayan Demiryürek, "MEB AKUB bünyesinde 90 MEB personelimiz var. Bunlardan 31'i hafif kentsel arama kurtarma ekibi, 25'i barınma ve 34 personel ise psikososyal destek konusunda eğitim alıyorlar. 3 farklı alanda 90 personelimizle olabilecek afetlere karşı sahada yer almak için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Ülkemizin neresinde olursa olsun kamunun bütün imkan ve potansiyelini kullanarak milletin emrinde ve hizmetinde olmak maksadıyla hazırlıklarımız devam ediyor." diye konuştu.

        Çalışmalar hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yasin Gülşen ise devam eden 3 akreditasyon faaliyetini tamamlamak istediklerini, ekibin daha önceki depremlerde Malatya, Hatay ve İskenderun'da görev aldığını kaydetti.

        AFAD İl Müdürü Uğur Olgun da barınma, arama kurtarma ve psikososyal destek konularında akreditasyon eğitimlerinin sürdüğünü, Kırşehir ekibinin tüm akreditasyonları tamamlayan ilk il olmasını hedeflediklerini ifade etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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