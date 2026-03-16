Kırşehir'de sahte altın satan zanlı tutuklandı

Kırşehir'de kuyumcuya sahte altın sattığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir kuyumcudan sahte altın bozdurulduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Kimliği tespit edilen şüpheliyi kısa sürede yakalayan ekipler, üst aramasında 2 sahte altın, kuyumcudan alınan 3 gram altın ve 10 bin lira ele geçirdi. Gözaltına alınan Ü.Ö, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.