        Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de jandarma vatandaşları bilgilendirdi

        Kırşehir'de vatandaşlar dolandırıcılık, narkotik, aile içi şiddet ve siber suçlara yönelik jandarma tarafından bilgilendirildi.

        Giriş: 14.03.2026 - 15:35 Güncelleme:
        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaman, Çiçekdağı ve Akpınar ilçelerine bağlı köylerde vatandaşlara çeşitli konularda uyarılarda bulundu.

        Trafik, güvenlik, narkotik suçlarla mücadelenin önemi, madde kullanımı ve bağımlılığıyla mücadele hakkında bilgi veren ekipler, şiddet olayları ve maruz kalınması halinde alınabilecek tedbirleri anlattı.


        Siber farkındalık amacıyla güvenli internet kullanımı, yasa dışı bahis, yatırım vaadi, banka ve ödeme sistemleri dolandırıcılığı konularında da uyarılarda bulunuldu.

        Ayrıca vatandaşlara, hakim, savcı, jandarma, polis veya devlet görevlisinin telefonla para talep etmeyeceği aktarılarak, telefonda para isteyen kişilere itibar edilmemesi konusunda uyarıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne saldırı
        "Bahreyn'den İran'a füze fırlatıldı"
        "Putin, İran'a biraz yardım ediyor olabilir"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Çok merak ediyorlardı!
        Ramazan Günlüğü
        İmralı'nın karakutusu: Nail kaptan!
        Galatasaray, RAMS Başakşehir ile karşılaşacak
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Kansere karşı yeni umut! Dünyada sadece 7 merkezde uygulanıyordu
        Tedesco için kritik gün
        Kalbin tüm dokusuna 20 doktorla müdahale!
        7 yıldır aranıyordu... Özel ekiple bulundu
        Oscar'ı kimler kazanır?
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        Kavurma, İngiliz yarış atı çıkmıştı! Sahibine 132 bin TL ceza!
        Bir araya geldiler
        Aysun Topar’ın hayatını değiştiren telefon
        Haftanın Kitapları
        İyilikte yarışan öğrenciler, yaşlı, engelli ve yalnız yaşayan mahalle sakin...
        Beyazay ailesi iftarda bir araya geldi
        Petlas sloganlı pazarlık
        Engelli vatandaşlara bayram tıraşı ücretsiz
        Bayram öncesinde şehitlik temizlendi
        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
