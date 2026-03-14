Kırşehir'de jandarma vatandaşları bilgilendirdi

Kırşehir'de vatandaşlar dolandırıcılık, narkotik, aile içi şiddet ve siber suçlara yönelik jandarma tarafından bilgilendirildi.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaman, Çiçekdağı ve Akpınar ilçelerine bağlı köylerde vatandaşlara çeşitli konularda uyarılarda bulundu.



Trafik, güvenlik, narkotik suçlarla mücadelenin önemi, madde kullanımı ve bağımlılığıyla mücadele hakkında bilgi veren ekipler, şiddet olayları ve maruz kalınması halinde alınabilecek tedbirleri anlattı.





Siber farkındalık amacıyla güvenli internet kullanımı, yasa dışı bahis, yatırım vaadi, banka ve ödeme sistemleri dolandırıcılığı konularında da uyarılarda bulunuldu.



Ayrıca vatandaşlara, hakim, savcı, jandarma, polis veya devlet görevlisinin telefonla para talep etmeyeceği aktarılarak, telefonda para isteyen kişilere itibar edilmemesi konusunda uyarıldı.



