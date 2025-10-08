Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de aracında ruhsatsız tüfek ele geçirilen kişiye idari para cezası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 13:58 Güncelleme: 08.10.2025 - 13:58
        Kırşehir'de aracında ruhsatsız tüfek ele geçirilen kişiye idari para cezası
        Kırşehir'de jandarma ekiplerince yapılan aramada aracında ruhsatsız tüfek bulunan kişiye 16 bin lira idari ceza kesildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılırmak Nehri kenarında park halindeki bir araçtan şüphelenerek arama yaptı.

        Otomobilin bagaj kısmında av tüfeği ele geçiren ekipler, yaptıkları kontrollerde tüfeğin ruhsatsız olduğunu belirledi.

        Tüfeğe el koyan ekipler, otomobil sürücüsüne 16 bin lira idari ceza uyguladı.

