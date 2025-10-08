Kırşehir'de aracında ruhsatsız tüfek ele geçirilen kişiye idari para cezası

Otomobilin bagaj kısmında av tüfeği ele geçiren ekipler, yaptıkları kontrollerde tüfeğin ruhsatsız olduğunu belirledi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılırmak Nehri kenarında park halindeki bir araçtan şüphelenerek arama yaptı.

Kırşehir'de jandarma ekiplerince yapılan aramada aracında ruhsatsız tüfek bulunan kişiye 16 bin lira idari ceza kesildi.

