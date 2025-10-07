Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Firari hükümlü, Antalya'dan gizlenmek için geldiği memleketi Kırşehir'de yakalandı

        Hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, Antalya'dan saklanmak için geldiği Kırşehir'de yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 12:23 Güncelleme: 07.10.2025 - 12:23
        Hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, Antalya'dan saklanmak için geldiği Kırşehir'de yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, bu kapsamda Antalya'da çeşitli suçlardan hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan H.Y'nin (35) gizlenmek için memleketi Kırşehir'in Köseli beldesine geleceği ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

        Bir ikamette yakalanan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

