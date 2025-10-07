Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir Valisi Demiryürek, ziyaret ve incelemelerde bulundu

        Giriş: 07.10.2025 - 13:15 Güncelleme: 07.10.2025 - 13:16
        Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, kentte ziyaret ve incelemelerde bulundu.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürü Dr. Süleyman Ersoy, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Muhammed Yusuf Orhan ve diğer ilgili kurum amirlerinin de katılımıyla, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve Aile Sağlığı Merkezi'nin yapılması planlanan arsalarda inceleme yaptı.

        Ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ederek Hastane Başhekimi Doç. Dr. Zeynel Abidin Erbesler'e hayırlı olsun dileklerini ileten Vali Demiryürek, başhekimden ve İl Sağlık Müdürü Dr. Süleyman Ersoy'dan hastane çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Hastane ziyareti sırasında, anne ve bebek sağlığını korumak, normal doğumu teşvik etmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla kutlanan "Normal Doğum Haftası" vesilesiyle düzenlenen etkinliğe katılan Demiryürek, sağlık personeli ile bir araya gelerek hastane yöneticilerine ve tüm personele çalışmalarında başarılar diledi.

        Öte yandan Demiryürek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, DSİ 122. Kırşehir Şube Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Kırşehir Askerlik Şubesi’ni ziyaret ederek kurumlarda yürütülen işlemlere dair bilgi aldı.

