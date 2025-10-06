Habertürk
        Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de tarihi eser niteliği taşıyan objeleri satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı

        Kırşehir'de tarihi eser niteliği taşıyan 79 objeyi satmaya çalışan 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 14:46 Güncelleme: 06.10.2025 - 14:46
        Kırşehir'de tarihi eser niteliği taşıyan objeleri satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı
        Kırşehir'de tarihi eser niteliği taşıyan 79 objeyi satmaya çalışan 2 zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 şüphelinin ellerinde bulunan tarihi eser niteliğindeki objeleri satmaya çalıştıklarına dair aldıkları bilgi üzerine çalışma başlattı.

        Düzenlenen operasyonda şüpheliler M.İ.K. ve Ö.K.'nin ikametleri ile araçlarında arama yapıldı.

        Aramada tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen toplam 79 obje ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

