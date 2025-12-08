Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de jandarma ve emniyet teşkilatına tahsis edilen 87 yeni araç hizmete alındı

        Kırşehir'de jandarma ve emniyet teşkilatına tahsis edilen 87 yeni araç düzenlenen törenle hizmete alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 14:37 Güncelleme: 08.12.2025 - 14:37
        İçişleri Bakanlığı tarafından kente gönderilen ve bazı hayırseverlerin desteği ile alınan toplam 87 yeni aracın hizmete alınması dolayısıyla Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.

        Törende konuşan Vali Murat Sefa Demiryürek, jandarma ve emniyet teşkilatlarının sahadaki etkinliğini artıracak önemli bir yatırımı hizmete almanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

        İl Emniyet Müdürlüğüne 48, İl Jandarma Komutanlığına 25 ve daha sonra filoya eklenecek 14 araçla toplam 87 araçla vatandaşın can ve mal güvenliğini teminat altına almayı sürdürdüklerini aktaran Demiryürek, "Bugün hizmete alınan araçların en gurur verici yanı, temin edilme biçimidir. Tam manasıyla 'devlet millet el ele' anlayışının bir eseridir. ​Hizmete alınan bu araçlar, güvenlik birimlerimizin olaylara daha hızlı müdahale etmesine, önleyici hizmetlerde sahada daha etkin ve görünür olmasına katkı sağlayacak, kamu düzeni ve asayişine önemli güç katacaktır. Araçların ilimize, teşkilatlarımıza ve yürütülen kamu hizmetlerine hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

        AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan da yeni araçların hizmete alınması ile devletin hizmet kapasitesi güçlenirken, vatandaşın huzur ve refahını da doğrudan etkileyeceğini söyledi.

        Araçlarla Kırşehir'de hizmet standartlarının yükseltildiğini anlatan Erkan, yeni araçlar ile emniyet ve jandarma teşkilatlarının operasyonel kabiliyeti ve olaylara müdahale hızının artacağını, vatandaşın yanında suçluların karşısında durmaya devam edileceğini söyledi.

        Konuşmaların ardından dua okunarak, yeni araçlar hizmete alındı.

