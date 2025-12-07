Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda kent merkezi girişinde yol uygulaması yapan ekipler, yaptıkları aramada bir şüphelinin üzerinde 50 gram kubar esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan A.O'nun jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.