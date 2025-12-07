Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 14:10 Güncelleme: 07.12.2025 - 14:10
        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda kent merkezi girişinde yol uygulaması yapan ekipler, yaptıkları aramada bir şüphelinin üzerinde 50 gram kubar esrar ele geçirdi.

        Gözaltına alınan A.O'nun jandarmadaki işlemleri sürüyor.

