Kırşehir MEB AKUB, AFAD Akreditasyon Belgesi aldı

Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulan Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) Akreditasyon Belgesi aldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırşehir MEB AKUB ekibi, AFAD tarafından uygulanan Afetlerde Acil Barınma Akreditasyon sınavını başarıyla tamamladı.

Afet ve Acil Durumlarda Barınma Akreditasyon Belgesi için Ankara'da AFAD Başkanlık binasında tören düzenlendi.

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan tarafından belge, Kırşehir MEB AKUB ekip lideri Mahmut Sami Çapkur'a verildi.

Açıklamada görüşlerin yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yasin Gülşen, ekibin 21 öğretmenden oluştuğunu belirtti.

Ekibin, afetlerde barınma alanı oluşturma, çadır kurulumu ve çadırların sökümü alanlarında bir çok aşamadan geçtiğini anlatan Gülşen, Türkiye genelinde afetlerde barınma alanında standartların yükseltilmesinin amaçlandığını ve çalışmaların yoğun bir tempo içerisinde sürdüğünü kaydetti.