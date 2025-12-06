Kırşehir'de hırsızlık olayına karışan 7 zanlı Hatay'da yakalandı

Kırşehir'de hırsızlık olayına karışan 7 şüpheli Hatay'da gözaltına alındı.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Çayağzı köyünde meydana gelen evden hırsızlık olayının faillerinin yakalanması için detaylı araştırma yürüttü.

Bu kapsamda görgü tanıklarının ifadeleri ve güvenlik kamera kayıtlarını kontrol eden jandarma, şüpheli albümündeki 1000 şüpheliyi ve 350 aracın PTS kayıtlarını inceledi.

Olayın faillerinin Hatay'ın İskenderun ilçesinde ikamet eden A.C.K, Z.K, F.K, R.G, K.K, T.K. ve A.G. olduğu belirlendi.

İskenderun'da 4 ikamete operasyon düzenleyen Kırşehir ve Hatay ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı.

İkametlerdeki aramada, suça konu olan 2 tam altın, 6 çeyrek altın, 55 bin 720 lira ve 400 dolar ele geçirildi.

Adliyedeki işlemlerin ardından K.K, T.K ve R.G. tutuklanırken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.