Kırşehir'de Kazakistan'ın tarihi, kültürü ve sosyal yapısı anlatıldı

Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Türk Dünyası Akademisi kapsamında, Kazakistan'ın tarihi, kültürü ve sosyal yapısı anlatıldı.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde "Bozkırın Ruhu: Kazakistan" mottosuyla düzenlenen etkinlikte Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) öğrenim gören Kazakistanlı öğrenciler şarkı ve geleneksel dans gösterileri sundu.

Programda konuşan KAEÜ Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nur Çetin, Avrasya'nın kalbinde yer alan Kazakistan'ın stratejik önemi, doğal kaynakları ve siyasi gelişmeleriyle ilgili bilgiler verdi.

Petrol, doğal gaz, uranyum başta olmak üzere zengin doğal kaynaklara sahip olan Kazakistan'ın önemli bir uzay üssünün bulunduğunu, bölge ülkeleri arasında gösterdiği istikrarlı gelişim ve yürüttüğü dengeli politikalarının ülkenin önemini de arttırdığını anlatan Çetin, Kazakistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını Türkiye Cumhuriyeti'nin aynı gün tanıdığını, yüksek stratejik ortaklık ile Türk-Kazak dostluğu ve kardeşliğinin ilelebet daim olmasını temenni etti.