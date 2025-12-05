Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de Kazakistan'ın tarihi, kültürü ve sosyal yapısı anlatıldı

        Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Türk Dünyası Akademisi kapsamında, Kazakistan'ın tarihi, kültürü ve sosyal yapısı anlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 15:33 Güncelleme: 05.12.2025 - 15:37
        Kırşehir'de Kazakistan'ın tarihi, kültürü ve sosyal yapısı anlatıldı
        Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Türk Dünyası Akademisi kapsamında, Kazakistan'ın tarihi, kültürü ve sosyal yapısı anlatıldı.

        Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde "Bozkırın Ruhu: Kazakistan" mottosuyla düzenlenen etkinlikte Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) öğrenim gören Kazakistanlı öğrenciler şarkı ve geleneksel dans gösterileri sundu.

        Programda konuşan KAEÜ Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nur Çetin, Avrasya'nın kalbinde yer alan Kazakistan'ın stratejik önemi, doğal kaynakları ve siyasi gelişmeleriyle ilgili bilgiler verdi.

        Petrol, doğal gaz, uranyum başta olmak üzere zengin doğal kaynaklara sahip olan Kazakistan'ın önemli bir uzay üssünün bulunduğunu, bölge ülkeleri arasında gösterdiği istikrarlı gelişim ve yürüttüğü dengeli politikalarının ülkenin önemini de arttırdığını anlatan Çetin, Kazakistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını Türkiye Cumhuriyeti'nin aynı gün tanıdığını, yüksek stratejik ortaklık ile Türk-Kazak dostluğu ve kardeşliğinin ilelebet daim olmasını temenni etti.

        Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Darkhan Beisenbay, Kırşehir'de eğitim gören Kazakistanlı öğrencilere sahip çıkan kent halkına teşekkür etti.

        Beisenbay, Türkiye ile Kazakistan'ın ilişkilerinin her zaman güzel olduğunu vurgulayarak, coğrafyadaki durumları, ülkesinin ekonomik, kültürel ve sosyal yapısı hakkında bilgi verdi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Gülşen de hem Kazakça hem Türkçe konuşmada Türk dünyasının köklü birliğini anlatarak, Kazak ve Türk halklarının tarih boyunca kurduğu güçlü gönül bağlarının bugün de aynı samimiyetle sürdüğünü ifade etti.

        Vali Yardımcısı Alper Balcı, Çetin ve Beisenbay'e plaket takdim etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

