Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ şüphelisi yakalandı
Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin tespiti, önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda kent merkezine yakın bir adreste M.B. gözaltına alındı.
"Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yakalanan zanlının jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
