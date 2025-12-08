Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ şüphelisi yakalandı

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda kent merkezine yakın bir adreste M.B. gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin tespiti, önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.

