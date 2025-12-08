Habertürk
Habertürk
        Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de izinsiz kazı yapan zanlı suçüstü yakalandı

        Kırşehir'de kırsal alanda izinsiz kazı yapan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 16:03 Güncelleme: 08.12.2025 - 16:03
        Kırşehir'de izinsiz kazı yapan zanlı suçüstü yakalandı
        Kırşehir'de kırsal alanda izinsiz kazı yapan şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Çuğun Jandarma Karakolu ekipleri, kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Merkeze bağlı Özbağ beldesi kırsalında arama yapan ekipler, Ü.E'yü suçüstü yakaladı.

        Yapılan aramada, yeraltı jeneratörü, delici ve kırıcı makine, elektrik kabloları ile çeşitli malzemeler ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

