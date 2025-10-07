Kırşehir ve Kayseri'deki okullarda "Filistin Farkındalık Etkinlikleri" düzenlendi
Kırşehir'de ve Kayseri'deki okullarda "Filistin Farkındalık Etkinlikleri" gerçekleştirildi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla 81 ile gönderilen yazı doğrultusunda, tüm okullarda öğrencilerin katılımıyla eş zamanlı etkinlik düzenlendi.
Kırşehir Abdulkadir Özcan Fen ve Sosyal Bilimler Proje İmam Hatip Lisesi bahçesindeki etkinlikte öğrenciler, Türk ve Filistin bayraklarının yanı sıra "Gazze işgaline dur de", Türkçe ve İngilizce "Savaşa hayır", "Gazze'ye Özgürlük", "Nehirden Denize Özgür Filistin" dövizleri açtı.
Etkinliğe katılan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yasin Gülşen, Gazze'de devam eden insanlık dışı saldırılara maruz kalan Filistinlilere dualarla, sesleriyle ve kalpleriyle destek olmak için bir araya geldiklerini söyledi.
Elleri kalem, defter, kitap tutması gereken gençlerin yaşamını yitirdiğine dikkati çeken Gülşen, "Zulüm altındaki binlerce Müslümana karşı sessiz kalmak kimseye yakışmayacaktır. Tarihi boyunca zalime korku, mazluma umut olmuş ve olmaya devam eden büyük Türk milletinin kıymetli evlatları olarak bugün bu zulme karşı sesimizi duyurmak için hep birlikteyiz. Rabb'im gönlünüzdeki vatan ve bayrak sevgisini, merhameti daim kılsın." diye konuştu.
Öğrencilerden Yunus Emre Seyhan da yaşanan zulmün hemen bitmesi gerektiğini belirtti.
Gazze şeridindeki İsrail zulmünde ölen binlerce genç için farkındalık oluşturduklarını dile getiren Seyhan, "Onların üzüntüleriyle empati kurduk ve en güzel şekilde dualarımızı ilettik." dedi.
Konuşmaların ardından okulun konferans salonunda devam eden etkinlikte, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Gazze'deki insanlık dramı hakkında bilgi verildi.
Öte yandan, kentteki diğer okullarda da çeşitli etkinlikler yapıldı.
- Kayseri
Kayseri'de Palas İlk ve Ortaokulu öğrencileri, "Filistin Farkındalık Etkinlikleri" kapsamında bölgede yaşanan zulme dikkati çekti.
Etkinlik kapsamında öğrenciler, Filistin'de yaşanan soykırıma ilişkin şiir ve yazılar hazırladı.
Öğrenci ve öğretmenler, barışın ve umudun simgesi olarak okul bahçesinde güvercin uçurdu.
Küresel Sumud Filosu'nu simgeleyen gemiler yapan öğrenciler, Filistin bayrağı çizdi.
