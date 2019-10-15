Kuru otları yakmak isterken yaşamını yitirdi

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Kırşehir'de kuru otları yakmak isteyen yaşlı kadın alevlerin arasında kalarak yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre olay, Yenice Mahallesin de meydana geldi. Döndü Gül (86), iddiaya göre bahçesindeki kuru otları yakarak temizlemek istedi. Bu sırada rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlerin arasında kalan yaşlı kadın, kaldırıldığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi. Yangın, Kırşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KIRŞEHİR 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:23

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