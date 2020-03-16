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Kırşehir Meteoroloji İl Müdürü Seyit Ahmet Yıldız: "Hava değişimlerinin 3 gün devam etmesi bekleniyor"

İHA

Kırşehir'de, sabah saatleri itibari ile Akpınar, Kaman, Çiçekdağı ve Mucur ilçelerinde karla karışık yağmur aralıklarla etkili oluyor.

Kırşehir Meteoroloji İl Müdürü Seyit Ahmet Yıldız: "Hava değişimlerinin 3 gün devam etmesi bekleniyor"

Kırşehir'de, sabah saatleri itibari ile Akpınar, Kaman, Çiçekdağı ve Mucur ilçelerinde karla karışık yağmur aralıklarla etkili oluyor.
Meteoroloji İl Müdürü Seyit Ahmet Yıldız yaptığı açıklamada; sabah saatlerinde Kırşehir merkez ve ilçelerde başlayan karla karışık yağmurun 3 gün süreli etkili olmasının beklendiğini söyledi. Yıldız; "Yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının 15 derece düşmesi bekleniyor. Kar yağışı ile birlikte kuvvetli kuzeyli rüzgarlarla kar yağışının tipiye dönüşmesi ile görüş mesafesinde azalma, buzlanma ve don olayları beklenmektedir"dedi.
Karayolları 61. Şube Şefliği ekipleri, araç geçişlerinde sıkıntı yaşanmaması için tedbir alırken İl Özel İdaresi ekipleri de olası durumlar için ekiplerini hazır bekletiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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