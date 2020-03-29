(Görüntülü) Kırşehir'de öğretmenler, 'siper maske' üretmeye başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Görüntülü) Kırşehir'de öğretmenler, 'siper maske' üretmeye başladı

DHA

 

(Görüntülü) Kırşehir'de öğretmenler, 'siper maske' üretmeye başladı

 
KIRŞEHİR'de Yusuf Demir Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenleri, 3 boyutlu yazıcılarla siper maske üretimine başladı.
Kırşehir Yusuf Demir Bilim ve Sanat Merkezi Teknoloji ve Tasarım Bölümü öğretmenleri, koronavirüs salgını nedeniyle sağlık çalışanlarının kullanabilmesi için siper maske geliştirmeye karar verdi. 7 gün önce çalışmalara başlayan 6 öğretmen, geçen çarşamba günü 3 boyutlu yazıcılarla maske üretmeye başladı.
Yusuf Demir Bilim ve Sanat Merkezi Müdür Yardımcısı Musa Sargın, 2 hafta içinde 100 adet maske üretileceğini belirterek, "Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı protokolü kapsamında sağlık çalışanlarımızın hastayla ilk müdahalesinde kendini koruması amacıyla siper maske üretiyoruz. Üretim yaparken öncelikle 3D yazıcılardan siper maskenin kafa yapısına uyumlu giydirme şeklini çıkartıyoruz. Daha sonra şeffaf maddelerle ön korumasını ve arka lastiğini takıyoruz. Diğer okullarımızdan gelen 3D yazıcılarla beraber önümüzdeki günlerde seri üretime başlayacağız. Hastanemizin ihtiyacını karşılamak için buradayız. Onlar bizim için hastanedeler, biz de onlar için üretiyoruz. 2 hafta içinde 100 adet üretmeyi düşünüyoruz. İl Sağlık Müdürlüğümüzün talebini karşılayacak şekilde üretmeye çalışacağız" dedi.
'GÜNDE 30 SİPER MASKE ÜRETİYORUZ'
Günde 30 adet koruyucu siper maske üretebilecek bir sisteme sahip olduklarını belirten Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Bayram Çakı ise, "İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte bir proje başlattık. Sağlık çalışanlarımız, doktorlarımız, hemşirelerimize koruyucu siper maske tasarlıyoruz. Tasarımları 3D yazıcıları kullanarak yapıyoruz. Şu anda 6 adet yazıcımız var. Günde yaklaşık 30 adet koruyucu siper maske tasarlamaya çalışıyoruz. Bir maskenin çıkması 1 saat 27 dakika sürüyor" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Kırşehir
2020-03-29 16:52:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırşehir'de, KBB Hekimi Ahmet Hakkı seferberlik çağrısı yaptı
YEREL HABERLER Kırşehir'de, KBB Hekimi Ahmet Hakkı seferberlik ...
Kırşehir'de öğretmenler, 'siper maske' üretmeye başladı
YEREL HABERLER Kırşehir'de öğretmenler, 'siper maske' üretmeye ...
Şehirler arası otobüs terminalinde sınırlandırma kuralları uygulanıyor
YEREL HABERLER Şehirler arası otobüs terminalinde sınırlandırma ...
Kırşehir’de, özel okulda öğrenci öğretmen teması aktif tutuluyor
YEREL HABERLER Kırşehir’de, özel okulda öğrenci öğretmen teması ...
Kırşehirli esnaf, sokak ortasına dezenfekte istasyonu kurdu Dışarı çıkmak zorunda kalanlar cadde üzerinden geçerken ellerini dezenfekte ediyor
YEREL HABERLER Kırşehirli esnaf, sokak ortasına dezenfekte istasyonu ...
12 suçtan 11 yıldır aranan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER 12 suçtan 11 yıldır aranan şüpheli yakalandı
Rektör Karakaya, Uzaktan Eğitim Sistemi İle Birim AYDEP Sorumlularıyla Buluştu
YEREL HABERLER Rektör Karakaya, Uzaktan Eğitim Sistemi İle Birim ...
Koronavirüs'e karşı yeni tedbirler valilikçe halka duyuruldu
YEREL HABERLER Koronavirüs'e karşı yeni tedbirler valilikçe halka ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X