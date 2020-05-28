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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anadolu'nun plajında, su için çeşmeye, internet için tepeye çıkıyorlar

İHA

Anadolu'nun plajında, su için çeşmeye, internet için tepeye çıkıyorlar

Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Savcılı Büyükoba köyünde, bölge halkı su içmeye çeşmeye, internet için ise tepeye çıkıyor.
Bölgede halk, telefonla görüşmek için çıktığı tepede köpek saldırısıyla da karşılaşma riski ile korku dolu anlar yaşıyor. İddiaya göre, internet ve telefon hatlarının çekmediği bölgede insanlar, tepeleri kullanarak sevdiklerine ulaşabiliyor. Çocuğunun çevrim içi derslerini takip etmesi için onu tepeye çıkaran Gönül Bakubala, çocuğunun ders çalışabilmesi için onu tepeye çıkardığını başıboş köpeklerden ise baş alamadıklarını söyledi. Ders takiplerini düzgün yapamadığını ifade eden kızı Egem Bakubala ise, "Ders çalışmak için hep tepeye çıkıyorum. Arkadaşlarım gruplara mesaj atıyor öğretmenlerimiz test gönderiyor 23 gün sonra gördüğümde ve testleri çözdüğümde ise çok geç oluyor. Hiçbir anlamı kalmıyor" dedi.
Tepeye çıkmaya mecbur kaldığını anlatan Dursun Çetin, "Telefonlar çekmediği için mecbur kalıyoruz tepelere çıkmaya, bizler gençler çıkıyor ama ihtiyarlarımız çıkamıyor. Telefon şebekeleri çekse bir telefon görüşmesi için dere tepe çıkmamıza gerek kalmaz" diye konuştu.

Çeşmeden su doldurup Kırıkkale'ye banyo yapmaya gidiyor
Yaşadıkları sitede çok ciddi su sorunu ve çöplerin bölgede konteyner olmaması nedeniyle kovalara bırakıldığını anlatan Mehmet Bakubala, "Su deposuna en yakın ev benim evim çeşmeden su akmıyor, çeşmeden su alıp geliyoruz. Aldığımız suyu lavabo, mutfak ve banyoda kullanıyorum" ifadelerini kullandı.
Mahalle sakinlerinden Sadi Karacaoğlu ise susuzluktan abdest alamadıklarını sürekli teyemmüm yaptıklarını ve banyo yapmak için Kırıkkale'ye gittiklerini şöyle anlattı:
"En büyük sorunumuz su sorunu, sadece toprakla teyemmüm yapabiliyoruz. Çok perişan haldeyiz. Altyapı sorunumuz var. Bölgede mahsur kaldık. Ben Kırıkkale'ye çocuklarımın yanına banyo yapmaya gidiyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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