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CHP Kırşehir milletvekili Metin İlhan, "Ahilik, kültürel bir değer siyasete alet etmek hiç saygın değil"

İHA

CHP Kırşehir milletvekili Metin İlhan, "Ahilik, kültürel bir değer siyasete alet etmek hiç saygın değil"

Cumhuriyet Halk Partisi Kırşehir milletvekili Metin İlhan, Ahiliğin kültürel bir değer olduğunu ve siyasete alet edilmemesi gerektiğini söyledi.
Milletvekili İlhan, açıklamasında; "Bu yıl 33.’sü düzenlenen Ahilik haftası kutlamaları programı çerçevesinde dün Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen açılış programında Kırşehir AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli, günün anlam ve önemi ile alakası olmayan bir konuyu Ahilik gibi önemli ve hassas bir programda talihsiz bir şekilde siyasete alet etmiştir"dedi.
AK Parti milletvekilinin CHP Genel Başkanını hedef alan açıklamasına tepki gösteren İlhan; "Özellikle kılavuz benzetmesi çok yakışıksız olmuştur. Sayın Vekilin siyaset yapmak elbette temel hakkı ve görevidir. Ben kedisinden siyasi konuları TBMM kürsüsünden, halini hatırını sormadığı esnafımızın, zararına ürününü satmak zorunda kalan çiftçimizin yanında, neredeyse hiç gezmediği şehrimiz caddelerinde ve tabii ki basının önünde yapmasını beklerdim. Şehrimizde esnaftan tutun da işçiye memurdan tutun da çiftçiye herkesin onlarca sorunu varken ve iktidar milletvekili olarak bunlardan bihaber günlerini geçirirken bugün Ahilik gibi saygın ve önemli bir konuyu hele de hiç yeri değilken siyasetin içine katmak salonda bulunan vatandaşlarımızı da üzmüştür"diye konuştu.

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