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Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi poliklinik saatleri değişti.

İl Sağlık Müdürlüğünden alınan bilgiye göre Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde saat 10:00 ile 12:30, öğleden sonra ise 13:00 16:00 saatleri arasında poliklinik yapılacak. Poliklinik saatlerinin değişimleri ise Kırşehir Valiliğinin pandemi nedeniyle almış olduğu karar gereği uygulanacak. Hastalar muayene için ise 182 randevu hizmetleri birimini kullanabilecekler.

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