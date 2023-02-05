Demir

Demir seviyesi düşük bir vücut, kış gelince kendini hâlsiz hissedebilir. Özellikle adet dönemindeki kadınlar çok daha fazla enerji kaybı yaşar. Demir takviyesi enerji seviyenizi artırarak daha zinde hissetmenizi sağlayacaktır. Ayrıca demir, vücuda oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerinin oluşması için gereklidir.

Demir, soğuk algınlığı ve grip mevsimi boyunca bağışıklık sisteminizin güçlü kalmasına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda daha kısa günlere ve azalmış fiziksel aktiviteye rağmen enerjinizi yüksek tutmanıza da yardımcı olur.