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Kış aylarında hastalıklara karşı savaş açan vitaminler: Kışın hangi vitaminler alınmalı?

Hastalıkların arttığı ve salgınların pik yaptığı kış aylarında hastalıklardan korunmak için güçlü bir bağışıklık sistemine ihtiyaç vardır. Bunun için ise en önemli kriter yeterli ve dengeli beslenmek olup vitamin ve mineral desteğini göz ardı etmemek gerekiyor. Soğuk havaların yanı sıra sürekli kapalı ve havasız ortamlarda bulunmak ve hareketsiz yaşamın artması gibi birçok etken hastalıkların artmasına neden olurken kış aylarında genellikle, eklem iltihabı ve solunum yolu enfeksiyonları baş gösterir. Bu hastalıkların çoğunun sebebi ise vitamin ve mineral eksikliklerinden kaynaklanır. Peki, kışın hangi vitaminler alınmalı? İşte hastalıklara savaş açan vitaminler…

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  • Kış aylarında hastalıklara karşı savaş açan vitaminler: Kışın hangi vitaminler alınmalı?

    Kış aylarında direnci düşen vücut, hastalıklara karşı daha açık hâle gelir, vitamin ve minerallere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyar. Artan stres ve bağışıklık sisteminiz üzerindeki baskı ile birlikte gelen kış mevsiminde soğuk havaların etkisiyle daha sık hastalanırız. Soğuk algınlığı herhangi bir zamanda ortaya çıkabilirken, Sağlık Bakanlığı raporlarına göre sonbahar ve kış aylarında daha sık görülmektedir. Dengeli ve sağlıklı beslenmeye ek olarak günlük beslenme programınıza bir kış vitamini ve takviye ekleyerek vücudunuza ekstra bir destek vermelisiniz.
  • Kış aylarında hastalıklara karşı savaş açan vitaminler: Kışın hangi vitaminler alınmalı?

    İşte kış mevsiminde almanız gereken kış vitaminleri (ve takviyeleri):
  • Kış aylarında hastalıklara karşı savaş açan vitaminler: Kışın hangi vitaminler alınmalı?

    C vitamini

    C Vitamini, bağışıklık sistemi eksikliklerine karşı koruma sağlar, özellikle soğuk algınlığı ve gribi önlemede yardımcı olur. Aynı zamanda vücudumuzun detoks yapmasına, cildi beslemesine, kemik ve dişlerin korunmasına ve yaraların iyileşmesine yardımcı olur. Aynı zamanda vücutta kolajen üretiminde önemli bir rol oynar, cildi elastik ve eklemleri esnek tutar. Soğuk algınlığı hissettiğinizde daima C vitamini alın. C vitamini, kış aylarında bağışıklık sistemini koruyan ve güçlendiren bir vitamindir.
  • Kış aylarında hastalıklara karşı savaş açan vitaminler: Kışın hangi vitaminler alınmalı?

    Kış aylarında hastalıkları önlemek için düzenli olarak C vitamini tüketmelisiniz. Başlıca C vitamini kaynakları portakal, greyfurt, mandalina ve limondur.

    Buna sahip yiyecekler: Biber, koyu yapraklı sebzeler, narenciye, çilek, domates ve diğer birçok sebze ve meyve.
  • Kış aylarında hastalıklara karşı savaş açan vitaminler: Kışın hangi vitaminler alınmalı?

    Demir

    Demir seviyesi düşük bir vücut, kış gelince kendini hâlsiz hissedebilir. Özellikle adet dönemindeki kadınlar çok daha fazla enerji kaybı yaşar. Demir takviyesi enerji seviyenizi artırarak daha zinde hissetmenizi sağlayacaktır. Ayrıca demir, vücuda oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerinin oluşması için gereklidir.

    Demir, soğuk algınlığı ve grip mevsimi boyunca bağışıklık sisteminizin güçlü kalmasına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda daha kısa günlere ve azalmış fiziksel aktiviteye rağmen enerjinizi yüksek tutmanıza da yardımcı olur.
  • Kış aylarında hastalıklara karşı savaş açan vitaminler: Kışın hangi vitaminler alınmalı?

    Demir içeren yiyecekler: Fasulye, koyu yapraklı sebzeler, kırmızı et, kümes hayvanları, deniz ürünleri.
  • Kış aylarında hastalıklara karşı savaş açan vitaminler: Kışın hangi vitaminler alınmalı?

    D vitamini

    D Vitamini genellikle güneşten aldığımız için kış aylarında çoğumuz D vitamini eksikliği yaşarız ve bu soğuk havalarda çok daha zorlayıcıdır. Kış aylarında ne yazık ki güneşten uzak kalınır. Vücut için gerekli D vitaminini vücut alamaz ve D vitamini eksiliği yaşar. D vitamini olmadan, vücut kalsiyumu ememez. Böylece soğuk algınlıklardan ve enfeksiyonlardan koruyan bazı bağışıklık tepkileri uyarılamaz. Bu yüzden kış boyunca D vitamini takviyesi almalısınız.
  • Kış aylarında hastalıklara karşı savaş açan vitaminler: Kışın hangi vitaminler alınmalı?

    Yapabilecekleriniz: Mümkün olduğunda gün ortası güneşi sırasında en az 15 dakika dışarı çıkın. D vitaminini yiyeceklerden tereyağı, süt, yumurta, mantar, morina karaciğeri yağı ve yağlı balıklardan da alabilirsiniz.
  • Kış aylarında hastalıklara karşı savaş açan vitaminler: Kışın hangi vitaminler alınmalı?

    Omega-3 yağ asitleri

    Yapılan araştırmalar kış aylarının insan psikolojisini olumsuz etkilediğini gösteriyor. Eğer mutsuz ve depresif hissediyorsanız sebebi kapalı havalar olabilir. Bu mevsimsel depresyonlardan omega-3 sayesinde kurtulabilirsiniz. Omega-3 takviyeleri ruh hâlinizi yükseltmeye ve zihinsel yoğunluğunuzu arttırmaya yardımcı olacaktır.
  • Kış aylarında hastalıklara karşı savaş açan vitaminler: Kışın hangi vitaminler alınmalı?

    Balık kışın sofralardan eksik edilmemesi gereken besinler arasındadır. İçerdiği omega 3 yağ asidinden dolayı bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesini sağlar. Haftada en az 2 gün balık tüketilmelidir.
  • Kış aylarında hastalıklara karşı savaş açan vitaminler: Kışın hangi vitaminler alınmalı?

    E vitamini

    Kış aylarında maruz kaldığınız bir diğer durum ise kuru cilt problemleridir. Cilt ve deri çatlakları kış aylarında daha fazla oluşur. E vitamini eksikliği yaşıyorsanız bu durumu yaşamanız çok normaldir. E vitamini cildi nemlendirir ve kış aylarında soğuğa karşı cildinizi korur.
  • Kış aylarında hastalıklara karşı savaş açan vitaminler: Kışın hangi vitaminler alınmalı?

    E vitamini içeren yiyecekler: E vitamini açısından zengin gıdalar arasında avokado, ayçiçeği ve soya yağı, ayçiçeği çekirdeği, badem, buğday tohumu yağı, fıstık, fıstık ezmesi, ıspanak, kabak, kanola yağı, kara lahana, kırmızı biber, kuşkonmaz, mango pancar yeşillikleri, yer fıstığı ve zeytinyağı bulunur.
  • Kış aylarında hastalıklara karşı savaş açan vitaminler: Kışın hangi vitaminler alınmalı?

    Folat ve Folik Asit

    Düzenli olarak yeşil yapraklı sebzeler tüketmiyorsanız, muhtemelen yeterli miktarda folik asit alamıyorsunuz demektir. Ispanak, roka ve yeşillikleri kış aylarında daha fazla tüketmelisiniz. Vücudunuzdaki folik asit miktarını arttırarak cildinizin nem dengesini koruyabilirsiniz.

    Folat, gıdalarda doğal olarak bulunan besindir, folik asit ise benzer ancak biyoyararlanımı biraz daha az olan sentetik bir versiyondur.
  • Kış aylarında hastalıklara karşı savaş açan vitaminler: Kışın hangi vitaminler alınmalı?

    Buna sahip yiyecekler: Koyu yapraklı yeşillikler, fasulye, bezelye, mercimek, avokado, fındık ve tohumlar ve brokoli.
  • Kış aylarında hastalıklara karşı savaş açan vitaminler: Kışın hangi vitaminler alınmalı?

    Çinko

    Çinko vücutta bir antioksidan görevi görür, serbest radikal hasarlarıyla savaşır, dokuyu onarmaya yardımcı olur, hormonları dengeler ve sağlıklı bağışıklık ve sindirimi destekler.
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