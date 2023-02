C vitamini

C Vitamini, bağışıklık sistemi eksikliklerine karşı koruma sağlar, özellikle soğuk algınlığı ve gribi önlemede yardımcı olur. Aynı zamanda vücudumuzun detoks yapmasına, cildi beslemesine, kemik ve dişlerin korunmasına ve yaraların iyileşmesine yardımcı olur. Aynı zamanda vücutta kolajen üretiminde önemli bir rol oynar, cildi elastik ve eklemleri esnek tutar. Soğuk algınlığı hissettiğinizde daima C vitamini alın. C vitamini, kış aylarında bağışıklık sistemini koruyan ve güçlendiren bir vitamindir.