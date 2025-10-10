Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor, kimler için zorunlu, kış lastiği kullanmama cezası ne kadar?
Her sene 1 Aralık'ta başlayarak, 1 Nisan'da biten kış lastiği uygulaması bu sene erken döneme çekildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, mevsimsel şartlar gereği böyle bir düzenleme yapıldığını açıkladı. Bu kapsamda, kış lastiği uygulaması 4 aydan, 5 aya çıkarıldı. Peki, kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor, kimler için zorunlu ve kurala uyulmazsa cezası ne kadar? İşte, tüm bilinmesi gerekenler...
KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hazırlanan "Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, artık şehirler arası kara yollarında yolcu ve eşya taşımada kullanılan taşıtlarda her yıl 15 Kasım ile takip eden senenin 15 Nisan tarihleri arasında kalan 5 aylık dönemde kış lastiğinin kullanılması zorunlu olacak.
KIŞ LASTİĞİ KİMLER İÇİN ZORUNLU?
Uygulama, şehirlerarası yollarda tüm yolcu ve eşya taşıyan araçlar için zorunlu olacak. Bireysel araç sahiplerinin böyle bir zorunluluğu bulunmuyor.