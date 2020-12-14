Korona virüs (Kovid-19) salgınının, ekonomik etkilerini azaltmak için kısa çalışma ödeneğinin verilmesine ilişkin düzenlemenin süresi uzatıldı. Cumhurbaşkanı kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, söz konusu ödemelerin ne zaman sona ereceği merak konusu oldu. İşte, konuya dair ayrıntılar...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURUSU SON GÜN NE ZAMAN?

Selçuk, 3,5 milyonun üstündeki çalışana 23 milyar lirayı aşkın kısa çalışma ödemesi yapıldığını belirterek, 1 Aralık itibarıyla KÇÖ için yeniden başvuru almaya başladıklarını ifade etti. Başvurular 31 Aralık 2020 tarihine kadar devam ediyor. Dolayısıyla 1 Aralık’ta yeniden başlayan kısa çalışma ödeneği başvuru tarihleri 31 Aralık 2020'de sona eriyor.

Bakan Selçuk açıklamasında “İşçilerimiz işlerini kaybetmesin diye, işçilerimizi koruyalım diye, istihdamlarını koruyalım diye sözleşme fesih kısıtı getirdik ve bu süreçte de nakdi ücret desteği verdik. 2 milyonun üstünde çalışanımıza 6,4 milyarın üstünde nakdi ücret desteği ödedik. Fakat istiyoruz ki ekonomimiz hızlı çarkları döndürsün, tekrar normalleşebilelim. Dolayısıyla hem işçilerimizin gelir kaybının önüne geçmek, hem de ekonomimizin daha çabuk toparlanarak üretim kapasitesini arttırmasını hedefliyoruz. Bu anlamda da normalleşme desteğimizi başlattık ve şu ana kadar 2,5 milyonu aşkın çalışanımıza yaklaşık 2 milyar destek verdik." ifadelerini kullandı. Bunun aynı zamanda ekonominin büyük bir çoğunluğunun normalleşmeye geçtiğini gösterdiğini de dile getiren Selçuk, salgından çok etkilenen sektörlerdeki işletmelerin, toplamı 40 milyar lirayı bulan üç aylık SGK primlerinin ödemelerini de ertelediklerini kaydetti. Selçuk, KÇÖ ve nakdi ücret desteğinin doğrudan çalışanlara aktarılmış bir kaynak olduğunu vurguladı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bakan Selçuk son yaptığı açıklamasında ilk kez bir yenilik olarak başvuruların e-devlet üzerinden alındığını belirtti. Kısa çalışma ödeneği başvurusu e-devlet üzerinden yapılabiliyor. Daha önce yapılan açıklamada kısa çalışma başvurularının yalnızca e-Devlet üzerinden ve 31 Aralık 2020'ye kadar yapılabileceğini belirtilmişti. Bunun dışında posta/e-posta kanalı ile herhangi bir başvuru alınmayacağını duyurulmuştu. Kısa çalışma ödeneği başlama tarihinin 1 Aralık 2020 tarihi veya sonrası olarak bildirilebileceğini belirtilmişti.

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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Bakan Selçuk daha önce yaptığı açıklamasında 30 Haziran tarihine kadar Kovid-19 nedeniyle zorlayıcı sebep kaynaklı kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerlerinin ilave işçileri için de KÇÖ talebinde bulunabileceğini belirtmişti ve "Bu iş yerlerimiz daha önce kısa çalışma uygulamasından yararlanmayan işçilerini de bildirerek başvuru yapabilecek." ifadelerini kullanmıştı. Selçuk, daha önce başvuran iş yerlerinde kısa çalışmadan yararlanan işçileri için yeni bir başvuruya gerek olmadığını ve uzatma kapsamında Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanmaya devam edebileceklerini vurgulamıştı.

Bakan Selçuk, kısa çalışma ödeneği olarak ödenen sürelerin işçilerin işsizlik ödeneklerinden mahsup edilmeyeceğini de hatırlatmıştı. Cumhurbaşkanlığı Kararıyla 30 Haziran öncesi başvuruda bulunmayan iş yerlerinin de başvuru yapabilmeleri sağlanmıştı. Bakan Zehra Selçuk önceki açıklamasında "Yeni tip korona virüs (Kovid19) nedeniyle 30 Hazirana kadar Kısa Çalışma Ödeneğine başvurmayan iş yerlerimiz, 31 Aralık 2020 tarihine kadar İŞKUR'a başvurmaları durumunda 1 Aralık 2020 tarihinden sonraki dönem için 3 ay süreye kadar Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanabilecek." ifadesini kullanmıştı.