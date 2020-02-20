İHA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),2019 aralık dönemi kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Aralık sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2018 yılsonuna göre yüzde 4,3 oranında artışla 118,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1,7 oranında azalarak 56,2 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 6,6 oranında artarak 53,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2018 yılsonuna göre yüzde 29,7 oranında azalarak 7,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 11,0 oranında artarak 21,1 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 5,0 oranında artışla 13,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yılsonuna göre yüzde 2,9 oranında azalışla 13,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2018 yılsonuna göre yüzde 13,6 oranında artarak 45,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2018 yılsonuna göre yüzde 3,1 oranında azalarak 21,8 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 3,6 oranında artarak 88,0 milyar dolar oldu.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yılsonuna göre

yüzde 5,6 oranında azalarak 45,7 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 11,9 oranında artarak 72,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2018 yılsonunda 99 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları yüzde 32,3 oranında azalışla 2019 Aralık sonu itibarıyla 67 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 409 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2019 Aralık sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 48,1’i dolar, yüzde 30,9’u euro, yüzde 13,3’ü TL ve yüzde 7,7’si diğer döviz cinslerinden oluştu.

2019 Aralık sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 168,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 18,0 milyar dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 18,1, Merkez Bankası’nın yüzde 5,0, özel sektörün ise yüzde 76,9 oranında paya sahip olduğu gözlendi.