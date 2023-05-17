Kıskançlık dehşeti! Takip edip döner bıçağıyla saldırdı

Başakşehir'de dini nikahla birlikte yaşadığı eşinin, otomobiline bindiği Recep D.'yi, motosikletle takip eden Bayram D., Recep D.'nin önünü kesti. Bayram D., yanında getirdiği döner bıçağıyla önce otomobile saldırdı, ardından Ramazan D.'yi sırtından ve boynundan yaraladı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
DHA'nın haberine göre olay, dün saat 09.40 sıralarında Başakşehir Hürriyet Bulvarı'nda meydana geldi. Bayram D., sabah evden çıkan dini nikahla birlikte yaşadığı Sultan B.'yi takibe aldı.
Sultan B., Recep D. ile buluştu ve otomobiline bindi. Bayram D., bunun üzerine motosikletle otomobili takip etmeye başladı. Bayram D. motosikletiyle, Hürriyet Bulvarı'nda Demirok'un kullandığı otomobilin önünü kesti. Doğan, yanında getirdiği döner bıçağıyla arabaya saldırmaya başladı. Bayram D.'yi gören Sultan B., çevredekilerin yardımıyla arabadan inerek kaçtı. Bayram D., Recep D.'nin kaçmasına izin vermedi ve ona da döner bıçağıyla saldırdı. Sırtından ve boynundan yaralanan Recep D.'yi çevredekiler kurtardı. Bu sırada Bayram D. ise döner bıçağıyla arabayı parçalamaya devam etti.
ŞÜPHELİ KAÇTI YARALI HASTANEDE TEDAVİ ALTINDA
Çevredekilerin ihbar etmesiyle olay yerine polis ekipleri geldi. Polisi gören Bayram D., elindeki döner bıçağıyla kaçarak kayıplara karıştı. Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayda yaralanan Recep D. ise Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
"ADAMI ZORLA ARABADAN ÇIKARTTI"
Olayı görenlerden Furkan Mahmutoğlu, "Geldiğimde adamı zorla arabadan çıkarttı. Sırtı yaralıydı, pastaneye kaçtı. Sırtına doğru vurmaya çalışıyordu. Sanırım boynundan yaralanmıştı. Sonra adamı tuttular. Geldi arabaya vurmaya devam etti. Neden yaptığını bilmiyorum" dedi.
"TRAFİK POLİSİ GELDİ, O ARADAN KAÇTI"
Olayı gören Saadettin Avcı ise şüphelinin olaydan sonra hiçbir şey olmamış gibi kenara geçtiğini polis gelince ise kaçtığını belirterek, "Ön camlarını bıçakla kırmaya başladı. Sonra tavanına vurdu. Sinirlendi arabayı orta refüje çıkardı. Sonra hiçbir şey olmamış gibi buraya geldi. Trafik polisi gelince, burada aradan kaçtı. Motosiklet de var işin içinde. Takip etmiş, buraya kadar geldi. Onların içeri kaçtığını ben görmedim. Orada o döner bıçağını nereden aldı getirdiyse, geldi burada vurmaya başladı. Arabada bir kadın bir erkek vardı" ifadelerini kullandı.
O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI
Tüm yaşananlar trafikteki başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde elinde döner bıçağı olan Bayram Doğan'ın otomobilin arka camını parçaladığı, bir süre sonra otomobili orta refüje çektiği ve burada parçalamaya devam ettiği, çevredekilerin ikna çabalarına ise karşılık vermediği görüldü.
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