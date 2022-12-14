Kısmetse Olur 2. bölüm izle!

Kısmetse Olur yeni sezonu ile ekranlara geri döndü. 9 erkek ve 9 kadının yer aldığı programda adaylar gerçek aşkı bulmak için bir araya geliyor. Öykü Serter'in sunuculuğunda yayınlanan Kısmetse Olur'un 2. bölümü de izleyicisi ile buluştu. İşte Kımsetse Olur 2. bölüm izle ekranı...