Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kısmı emeklilik EYT kapsamında mı? 3600 prim günü ile emekli olunur mu?

3600 gün ile kısmi emeklilik detayları yeniden gündeme geldi. 8 Eylül 1999 tarihi öncesi sigorta girişi olanları kapsayan Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi ile 2 milyonun üzerinde vatandaşa emeklilik hakkı verildi. 30 Ocak Pazartesi günü Meclis'e gelen EYT düzenlemesi ile 5 bin prim günü olanlar emekli olabilecek. 3600 prim günü ile kısmi emeklilik kapsamı gelişmenin ardından merak konusu oldu. İşte, EYT kısmi emeklilik 3600 prim günü detayları...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • KISMI EMEKLİLİK EYT kapsamında mı? 3600 prim günü olanlar EYT'den faydalanabilecek mi, emekli olabilecek mi?

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi ile ilk etapta 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik hakkı tanındı. EYT düzenlemesi 30 Ocak Pazartesi günü Meclis'e gelirken gözler prim gün sayısına çevrildi. Kadınlarda 20, erkeklerde 25 yılı tamamlayan ve 5 bin prim günü olanlar yaş şartını beklemeden emekli olacak. Son dakika gelişmelerinin ardından 3600 prim gününden kısmi emeklilik olup olmayacağı merak konusu oldu. İşte, 3600 prim gün sayısı ile kısmi emeklilik hakkında merak edilenler...
  • KISMI EMEKLİLİK EYT kapsamında mı? 3600 prim günü olanlar EYT'den faydalanabilecek mi, emekli olabilecek mi?

    EYT'DE KADEMELİ PRİM GÜNÜ ARANACAK!

    Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yasa teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. EYT’de kademeli prim günü aranacak. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı çalışmaya başlayanlar yaş dışındaki koşulları yerine getirerek emekli olabilecek.
  • KISMI EMEKLİLİK EYT kapsamında mı? 3600 prim günü olanlar EYT'den faydalanabilecek mi, emekli olabilecek mi?

    SSK’lılar 4447 Sayılı Kanun ile getirilen kademeli prim gününe tabi olacaklar. Kademeli prim günü 5 binden başlayarak 5 bin 975 güne kadar çıkacak. 
  • KISMI EMEKLİLİK EYT kapsamında mı? 3600 prim günü olanlar EYT'den faydalanabilecek mi, emekli olabilecek mi?

    BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı’na tabi olan kadınlar 7200, erkekler ise 9000 prim gününü doldurarak olabilecekler.
  • KISMI EMEKLİLİK EYT kapsamında mı? 3600 prim günü olanlar EYT'den faydalanabilecek mi, emekli olabilecek mi?

    1999 DÜZENLEMESİ ÖNCESİ KISMİ EMEKLİ OLUNABİLİYORDU

    1999 yılındaki düzenleme öncesi 3600 prim günü ve 15 yıl sigortalılık süresiyle kadınlar 50 yaş ve üstü, erkekler 55 yaş ve üzerinde kısmi emekli olabiliyordu.
  • KISMI EMEKLİLİK EYT kapsamında mı? 3600 prim günü olanlar EYT'den faydalanabilecek mi, emekli olabilecek mi?

    3600 PRİM GÜNÜ OLANLAR EYT'DEN FAYDALANABİLECEK Mİ?

    30 Ocak günü MEclis'e gelen EYT düzenlemesi ile 3600 prim günü kapsam dışında kaldı. Yürürlükte olan mevzuaata göre kısmi emeklilik için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı aranıyor.
  • KISMI EMEKLİLİK EYT kapsamında mı? 3600 prim günü olanlar EYT'den faydalanabilecek mi, emekli olabilecek mi?

    EYT şartları 1999 yılı öncesine dönerse 3600 prim gününü dolduran vatandaşlar da 50 ila 55 yaş şartını sağladıklarında emekli olma hakkı kazanacak.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.