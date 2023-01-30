Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi ile ilk etapta 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik hakkı tanındı. EYT düzenlemesi 30 Ocak Pazartesi günü Meclis'e gelirken gözler prim gün sayısına çevrildi. Kadınlarda 20, erkeklerde 25 yılı tamamlayan ve 5 bin prim günü olanlar yaş şartını beklemeden emekli olacak. Son dakika gelişmelerinin ardından 3600 prim gününden kısmi emeklilik olup olmayacağı merak konusu oldu. İşte, 3600 prim gün sayısı ile kısmi emeklilik hakkında merak edilenler...