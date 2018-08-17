Şehir içindeki heykellerin bakım ve onarımının yapıldığını söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Şube Müdürlüğü bünyesinde yapılan çalışmalarla Atatürk ve Cumhuriyet caddelerinde bulunan heykellerin korunması için vatandaşlara çağrıda bulundu. Aktaş, 2016-2017 yılları arasında Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Şube Müdürlüğü sanatçıları tarafından yapılan heykellerin ilgi gördüğünü, sık sık heykellerin yanlarında fotoğraf çektirenlerin olduğunu belirtti.



İHA'da yer alan habere göre, heykellerin gerekli bakım ve onarımlarının periyodik olarak yapıldığını ifade eden Başkan Aktaş, “Tarihi, doğası ve kültürel mirasıyla gözde olan Bursa, adeta bir açık hava müzesidir. Bu doğrultuda Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak şehrin muhtelif yerlerinde konulan heykellerimiz, zaman zaman maalesef vandalizmin esiri oluyor. Bu eserler, sanat eseridir ve kentin değeridir. Hangi zihniyetle bu esere zarar verebiliyor insanlar, anlaşılması mümkün değil Heykellere saldırı kabul edilemez.” diye konuştu.



Başkan Aktaş, sosyal medyada heykeller üzerinden yoğun eleştirilere maruz kaldıklarını da ifade ederek, “Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Şube Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren sanat ekibimiz, kendi atölyesinde ürettikleri heykellerin bakım ve onarımını da düzenli olarak burada yapıyor. Dolayısıyla heykeller, onarım için yerlerinden sökülüp, tamir için taşınıyor ve yerleri geçici bir süreliğine boş kalıyor. Heykellere kasıtlı olarak verilen zararlar ve parçaların çalınması gibi durumlarda ise zarar gören parçalar orijinaline uygun şekilde yeniden yapılıyor. Bursa’da art niyetli kişilerce, defalarca zarar verilen heykellerimizi, Büyükşehir Belediyesi olarak ısrarla korumaya gayret ediyoruz. Sosyal medyada yer alan tamamen asılsız ve yönlendirici paylaşımlara kimse itibar etmesin.” ifadesini kullandı.

‘KİTAP OKUYAN KIZ’ ŞEHİR KÜTÜPHANESİ ÖNÜNDE SERGİLENECEK

Başkan Aktaş, heykellerinin onarımının ardından yine yerlerine konduklarını söyleyerek, “Cumhuriyet Caddesi’ndeki Kemancı Kız heykeli ve Atatürk Caddesi’nde Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu önündeki Yaşlı Çift heykelinde olduğu gibi onarımı biten heykellerimizi yeniden yerlerine koyuyoruz. Kitap Okuyan Kız heykeli ise daha önce Cumhuriyet Caddesi’ndeydi. Heykel art niyetli kişilerin verdiği zararlar sebebiyle kaldırıldı ve bakıma alındı. Setbaşı’ndaki Şehir Kütüphanesi’nin tadilatı tamamlanınca, Kitap Okuyan Kız heykeli, Bursa Şehir Kütüphanesi önünde konumlandırılacak.” şeklinde konuştu.