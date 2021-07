HABERTURK.COM

İlk sezonunda Belçika, Fransa, Türkiye, Almanya, Polonya, İtalya ve Rusya gibi birçok ülkeden gelen oldukça renkli bir oyuncu kadrosuna sahip olan 'Into The Night', Kıvanç Tatlıtuğ'un katılmasıyla uluslararası alandaki cazibesini daha da genişletmiş oldu.



Jason George (Narcos, The Blacklist) tarafından kaleme alınıp, hayata geçirilen 'Into The Night'ın yapımcılığında yine Jason George ile birlikte Tomek Bagiński (The Witcher, The Cathedral) yer alıyor. 'Into The Night'ın 2. sezonu Belçikalı yönetmen Nabil Ben Yadir (Les Barons, La Marche and Dode Hoek) ve Fransız yönetmen Camille Delamarre'a (Balthazar, The Way, Last Call) emanet.

NABİL BEN YADİR: HARİKA BİR İŞ ORTAYA ÇIKTI

Belçikalı yönetmen Nabil Ben Yadir, "Into the Night'taki başarılı oyunculuklar ve farklı dillerin yarattığı harmoni beni çok etkiledi. Avrupa'nın dört bir yanından gelen yetenekli oyuncuların, deneyimlerini ve kültürlerini ortaya koyması muazzam bir sinerji oluşturdu ve harika bir iş ortaya çıktı. Sette Fransızca, Arapça, İspanyolca, Felemenkçe, İtalyanca, Rusça, Türkçe, İngilizce ve Lehçe dilleri konuşulsa da, aslında ortak bir dili konuşuyorduk ve birbirimizi çok anladık. Farklı kültürlerin bir araya getirdiği bu kadronun yönetmen koltuğunda olmak benim için eşsiz olduğu kadar zenginleştirici bir deneyimdi. Her anı için müteşekkirim." ifadelerini kullandı.

INTO THE NIGHT 2. SEZON HAKKINDA

İlk sezonun sonunda Flight 21 yolcularımız güneşten saklanmak için Bulgaristan'da Eski Sovyet askeri bir yeraltı sığınağı bulmuş olsalar da ne yazık ki soluklanmaları bir kaza sonucu yiyecek stoklarının tehlikeye girmesiyle kısa kesilir. Aniden yeryüzüne tekrar çıkması gereken ekip umutsuzca hayatta kalma mücadelesine yeniden başlar ve Norveç'te yer alan Küresel Tohum Deposuna (Global Seed Vault) seyahat etmek zorunda kalır. Ancak bu fikir sadece onların aklına gelmemiştir... Daha çok yiyecek temin edebilmek için grup kendi içinde bölünmek, askeri ekiple iyi geçinmek ve zamana karşı olan bu yarışta çeşitli fedakarlıklar yapmak zorunda kalır.

2. SEZON YENİ KATILAN OYUNCULAR

Kıvanç Tatlıtuğ - Türkiye

Anton Kouzemin (Alexei) - Belçika

Coen Bril (Heremans) - Hollanda

Joe Manjón (Félipe) - İspanya

Émilie Caen (Théa) - Fransa

Borys Szyc (Łom) - Polonya

Dennis Mojen (Markus) - Almanya

Javier Godino (Gerardo) - İspanya

Marie-Josée Croze (Gia) - Fransa