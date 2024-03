Kıvanç Tatlıtuğ kimdir, kaç yaşında? Kıvanç Tatlıtuğ'un hayatı ve biyografisi

2002 yılında Best Model of Turkey ve ardından da Best Model of the World seçilmesiyle uluslararası camiada da adından söz ettirmeyi başaran yakışıklı oyuncu, başarılı projelerde rol almıştır. Kıvanç Tatlıtuğ kaç yaşında, Kıvanç Tatlıtuğ kimdir, Kıvanç Tatlıtuğ nereli, Kıvanç Tatlıtuğ hayatı ile ilgili merak edilen detaylara yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

Kıvanç Tatlıtuğ Kaç Yaşında?

Kıvanç Tatlıtuğ, 27 Ekim 1983'te Adana’da Erdem ve Nurten Tatlıtuğ'un oğlu olarak dünyaya gelen ünlü oyuncu 40 yaşındadır.

Kıvanç Tatlıtuğ Kimdir?

27 Ekim 1983 yılında Adana'da dünyaya gelen Tatlıtuğ, çocukluğunu burada geçirdi. Çocukluk yıllarında basketbola ilgi duyan ünlü oyuncu, çeşitli kulüplerde oynadı ve Ülkerspor’dan teklif alarak profesyonel oldu. Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi büyük takımlarda da forma giydi ancak sakatlanınca basketbol hayatına son verdi.

REKLAM

Mankenlik kariyeri ise annesinin bir marketin camında gördüğü ilan sayesinde başladı. Annesi şirkete fotoğraf gönderdi. Fotoğrafı beğenen yetkililer Tatlıtuğ'u manken olarak çalışmaya davet etti. İki yıl kadar ajanslarla çalışan Tatlıtuğ, 2002 yılında katıldığı Best Model of Turkey yarışmasında birinci oldu ve Best Model of the World’e katılmaya hak kazandı. Aynı yıl içerisinde Best Model of the World yarışmasını da kazandı. Bu yarışmayı kazanmasıyla uluslararası camiada tanınan bir isim haline geldi. Fransız mankenlik ajansı Success’ten gelen teklifi değerlendirerek Paris’e yerleşti ve orada 1,5 yıl kadar yaşadı.

Oyunculuk kariyeri ise 2005 yılında Gümüş adlı diziyle başladı. Dizideki başarılı performansıyla izleyicilerden tam not aldı. Bu diziyle önü açılan Kıvanç Tatlıtuğ daha sonra Menekşe ile Halil, Aşk-ı Memnu, Ezel, Kuzey Güney, Kurt Seyit ve Şura, Cesur ve Güzel, Çarpışma ve Şampiyon gibi dizilerde rol aldı. Amerikalı Yumurta, Kelebeğin Rüyası ve Hadi Be Oğlum gibi sinema filmlerinde de rol alan Tatlıtuğ, hem ülkemizde hem de yurt dışında milyonlarca hayran kazandı.

Stilist Başak Dizer ile 2016 yılında nikâh masasına oturan ünlü oyuncunun Kurt Efe adında bir oğlu bulunmaktadır.

Kıvanç Tatlıtuğ Nereli?

Kıvanç Tatlıtuğ, baba tarafından Arnavut ve Boşnak kökenli, anne tarafından ise Edirnelidir.

Kıvanç Tatlıtuğ Hayatı

İlk Yılları

Kıvanç Tatlıtuğ, 27 Ekim 1983'te Adana’da Erdem ve Nurten Tatlıtuğ'un oğlu olarak dünyaya geldi. Baba tarafından Arnavut ve Boşnak kökenli, anne tarafından ise Edirnelidir.

REKLAM

Basketbol

Adana'dayken “Fiskobirlik”, “Güney Sanayi”, “Çukurova Kulübü”, “Devlet Su İşleri” ve “Tarsus Amerikan Kulübü” gibi kulüplerde basketbol oynadı. Ülkerspor'dan teklif gelmesiyle 2 yıl orada oynadı. Ardından 1 yıl Beşiktaş, 1 yıl da Fenerbahçe'de oynadı. Tekrar Beşiktaş'a dönen Tatlıtuğ'un antrenman sırasında sakatlanmasının ardından basketbol kariyeri son bulmuş oldu.

Modellik

Mankenlik kariyerini başlatan, annesinin bir marketin camında gördüğü mankenlik ilanı olmuştur. Oğlunun bir fotoğrafını şirkete göndermesiyle, Tatlıtuğ mankenliğe adım atmış olur. Bu mesleği beğenmesiyle ardından gelen teklifleri de değerlendirmiş ve profesyonel anlamda manken olmuştur.

İki yıl ajanslarla birlikte çalıştıktan sonra, 2002 Best Model of Turkey manken yarışmasına katıldı ve birinci oldu. Böylece aynı yıl içerisinde Best Model of the World'e katılmaya hak kazandı. Ardından katıldığı Best Model of the World yarışmasını da kazanan Tatlıtuğ, artık uluslararası camiada da tanınan bir isim oldu. Fransız mankenlik ajansı Success'ten gelen teklifle Paris'e yerleşti ve 1,5 yıl orada yaşadı.

REKLAM

Oyunculuk Kariyeri

Paris'te yaşadığı dönemde, birçok dizi teklifinin geldiğini öğrenen Tatlıtuğ, küçüklüğünden beri sinema ve televizyona olan ilgisi olduğundan gelen teklifleri değerlendirmek üzere Türkiye'ye döndü. Okan Bayülgen'den ve Devlet Tiyatrosu oyuncusu Laçin Ceylan'dan oyunculuk eğitimi aldı.

Oyunculuğa ilk adımını 2005 yılında, Gümüş dizisiyle attı. Songül Öden ile başrolü paylaştı. Gümüş'ün ardından, Menekşe ile Halil'de Halil karakterini canlandırdı. Amerikalılar Karadeniz'de 2 adlı filmde oynadı.

Kariyerindeki en büyük adım ise 2008-2010 yılları arasında Beren Saat'le başrolünü paylaştığı, Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Behlül Haznedar karakteri oldu. Dizide canlandırdığı Behlül Haznedar karakteri, Tatlıtuğ'a Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazandırdı.

2010 yılında Ezel dizisinde, ikinci sezonun başında Sekiz adlı yan karakteri canlandırdı. Bunun dışında birkaç reklam filminde de yer aldı. 2011-2013 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Kuzey Güney adlı dizide Buğra Gülsoy ile birlikte başrolü paylaştı.

2013'te Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği, şiirsel hayatı konu alan Kelebeğin Rüyası adlı dram filminde Mert Fırat ile başrolleri paylaştı. Tatlıtuğ, II. Dünya Savaşı döneminde Zonguldak'ta yaşayan ve genç yaşta veremden ölen şairler Rüştü Onur ve Muzaffer Tayyip Uslu'nun hayat hikâyesini anlatan "Kelebeğin Rüyası" filminde, Muzaffer karakterini canlandırmıştır. 2014 yılında Star TV'de yayınlanan ve başrolünü Farah Zeynep Abdullah ile paylaştığı Kurt Seyit ve Şura dizisinde "Kurt Seyit" karakterini canlandırdı.

Ardından 2016 yılında yine Star TV'de yayınlanan Cesur ve Güzel dizisinde Tuba Büyüküstün ile başrolü paylaştı. Hadi be Oğlum sinema filminde ve Çarpışma dizisinde yer alan oyuncu, 2019 yılında Organize İşler: Sazan Sarmalı filminde de oynamıştır. Belçika yapımı ve Netflix platformunda yayınlanan Into the Night dizisinde Arman karakteriyle konuk oyuncu olarak da yer alan Tatlıtuğ, yine aynı platformda yayımlanan Yakamoz S-245 dizisinde başrolde yer aldı.