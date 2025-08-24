Habertürk
        Kıvanç Tatlıtuğ'un zor günü

        Kıvanç Tatlıtuğ'un zor günü

        Kıvanç Tatlıtuğ, yakın arkadaşı Halit Yukay'ın kaybıyla derin bir üzüntü yaşıyor. Tatlıtuğ, Yukay'ın cenazesinin bulunmasının ardından arama çalışmalarına katılan ekiplere teşekkür ederek; "Bulunduğu derinlikten çıkartılabilmesi için Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri ekipleri gayretli çalışmalarına an itibarıyla devam etmektedir" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2025 - 15:33 Güncelleme: 24.08.2025 - 15:42
        Kıvanç Tatlıtuğ'un zor günü
        Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere denize açıldığı teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulunan, 19 gün sonra 68 metre derinlikte cenazesi tespit edilen Halit Yukay’ın yakın arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ, Sahil Güvenlik, Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri ile Jandarma ekiplerine teşekkür ederek çalışmaların sürdüğünü söyledi. Tatlıtuğ ayrıca çalışmaların yapıldığı bölgeden fotoğraf paylaştı.

        Halit Yukay

        Hayatını 43 yaşında kaybeden Halit Yukay’ın, daha önce arama çalışmalarına katılan ve soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla ifade veren Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Tatlıtuğ, paylaşımında; "Kıyı Emniyeti Müdürlüğü ve KIYEM4 botu mürettebatının kıymetli katkılarıyla, Samsun, İzmir Yalova ve Çanakkale bölgelerinden gelip dahil olan Deniz Polisi ve Polis Kurbağa Adam ekiplerinin üstün gayretleri sonucunda arkadaşımız Halit Yukay'a dün ulaşıldı. Bulunduğu derinlikten çıkartılabilmesi için Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri ekipleri gayretli çalışmalarına an itibarıyla devam etmektedir. Emeği geçen ve halihazırda devam etmekte olan bu süreçte Sahil Güvenlik, Hava ve Deniz Kuvvetleri ile Jandarma ekiplerimize de sonsuz teşekkürler" ifadelerine yer verdi.

        Cenazesini Deniz Kuvvetleri dalgıçları çıkaracak
        Cenazesini Deniz Kuvvetleri dalgıçları çıkaracak Haberi Görüntüle
