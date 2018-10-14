Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı'nda akşam saatlerinde Porsuk Çayı kenarında yürüyen 36 yaşındaki Murat Alaağaç ile Y.T, O.A, E.B. ve I.K. arasında kız arkadaşa laf atma meselesi yüzünden tartışma çıktı. İHA'nın haberine göre, tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken, 17 yaşındaki O.A. yanında bulunan bıçakla kız arkadaşına laf attığı gerekçesiyle 36 yaşındaki Murat Alaağaç'ı göğsünden bıçakladı.



Murat Alaağaç, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hastanesine kaldırılırken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Polis, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek failleri yakalamak için çalışma başlattı. Olayın şüphelisi olduğu tespit edilen O.A. ve Y.T. (18), yakalanarak gözaltına alındı.



Kız arkadaşına laf attığı gerekçesiyle Alaağaç'ı bıçaklayan O.A., adliyeye sevk edildi.

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