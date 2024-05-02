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        Haberler Yaşam Kız arkadaşına su altında evlenme teklif etti

        Kız arkadaşına su altında evlenme teklif etti

        Muğla'nın Fethiye bir kişinin, kız arkadaşına su altında evlilik teklif etmesi su altı kamerasıyla görüntülendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 11:24 Güncelleme: 02.05.2024 - 11:29
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde esnaf olan Ufuk Kolsuz, su altında evlilik teklifi yapmak için ilçede dalış okulu işleten Önder Diktaş'a başvurdu.

        Tekneyle Dalyan Koyu'na açılan Kolsuz ile kız arkadaşı Ceylan Cengiz, dalış kıyafetleri giyerek eğitmenlerle 5 metre derinliğe daldı.

        Su altındaki etkinlikler sırasında, dalış ekibi Kolsuz'un yanında "Benimle evlenir misin?" yazılı afiş açtı. Yazıyı okutan Cengiz, erkek arkadaşının boynuna sarıldı.

        Ufuk Kolsuz, teklifini kabul eden kız arkadaşının parmağına tektaş yüzük taktı.

        Çiftin mutlu anları su altı kamerasıyla kaydedildi.

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        #su altında evlenme teklifi
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