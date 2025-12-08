Kız arkadaşının ağabeyi öldürdü!

Olay, dün akşam saatlerinde Beykoz Paşamandra Mahallesi Salih Çavuş Çıkmazı Sokak’taki bir evde meydana geldi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre aynı mahallede yaşayan Vural A. ile kuaförlük yapan Yusuf Emir Güner uzun süredir arkadaşlık ediyordu. İddiaya göre Vural A., evde yapılacak küçük tadilat işleri için arkadaşından yardım istedi. Güner, akşam saatlerinde eve giderek çalışmaya başladı.

GÖNÜL İLİŞKİSİ CİNAYETLE SONUÇLANDI

Tadilat sürerken Vural A., kız kardeşi ile Yusuf Emir Güner arasında bir süredir gönül ilişkisi olduğunu öğrendi. Bu bilginin ortaya çıkmasıyla ikili arasında sert bir tartışma başladı. İddiaya göre Yusuf Emir Güner eline aldığı sert bir cisimle Vural A.’ya vurdu ve evden kaçmaya başladı. Bu sırada tabancasını alan Vural A., kaçan arkadaşının arkasından ateş etti. Sırtından vurulan Güner ağır yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Yusuf Emir Güner, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kuaförlük yaptığı öğrenilen Güner’in cenazesinin bugün öğle saatlerinde defnedileceği öğrenildi.