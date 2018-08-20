Habertürk’ten Neşet Dişkaya’nın haberine göre; dün gece saat 23.20 sıralarında Gaziemir ilçesi polis lojmanlarının bulunduğu sokak içerisine el yapımı patlayıcı (EYP) atıp gri renkte araç ile olay yerinden kaçan şahıslarla ilgili İzmir polisi alarma geçti.

İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları araştırmada, olayı gerçekleştiren B.C.G , U.K., R.S isimli şüpheliler yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, kendilerine ait olan araç ile olayı gerçekleştirdiklerini itiraf ederken, işyeri ve evlerinde yapılan aramada EYP yapımında kullanılan çok sayıda maytap, torpil ve olay anında giymiş oldukları kıyafetler ele geçirildi.

Olayın terör saldırısı olmadığı, şüphelilerden B.C.G.’nin kız arkadaşının evinin bulunduğu sokağa el yapımı patlayıcı attığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturmanın İzmir TEM şubesi tarafında sürdürülüyor.

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