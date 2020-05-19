Kızılay Kuyrukta Bekleyen Şoförleri Unutmadı

AA

Türk Kızılay Silopi Şubesi ve Cizre Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle Habur Sınır Kapısı'nda bekleyen 1250 tır şoförüne iftar öncesi sıcak yemek kumanyası dağıtıldı.Silopi Şube Başkanı Murat Tatar, desteklerinden dolayı Cizre Ticaret ve Sanayi Odasına teşekkür etti.Sürücü İsmail Ağaç da Kızılay gönüllülerine teşekkür ederek, "Bizlere böyle bir hizmeti yaptıkları için Kızılay ve emeği geçenlere teşekkürlerimizi iletiyorum." dedi.