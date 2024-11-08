Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Kızılcık Şerbeti 75. bölüm canlı izle! Show TV canlı yayın ekranı ile Kızılcık Şerbeti yeni bölüm full HD izle (donmadan, kesintisiz, tek parça)

        Kızılcık Şerbeti 75. bölüm canlı izle ekranı! Kızılcık Şerbeti'nde bu akşam neler olacak?

        Show TV'nin Gold Film imzalı reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti 75. bölümü ile ekrana geliyor. Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün, yönetmenliğini Ketche'nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti'nde bu akşam neler olacak merak ediliyor. Kızılcık Şerbeti 75. bölüm canlı izle ekranı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile kesintisiz, donmadan, full HD Kızılcık Şerbeti yeni bölüm izle…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2024 - 12:45 Güncelleme: 08.11.2024 - 12:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti 75. bölümü ile bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Gold Film imzalı yapımın yeni bölümünde Görkem’in telkinleriyle eve dönen Nilay, olaylardan dolayı Pembe’yi suçladığı için ona karşı mesafelidir. Görkem’in kötücül oyunlarına bir yenisi eklenecek, Pembe günah keçisi ilan edilecektir. Yeni bölümü kaçırmak istemeyenler için Kızılcık Şerbeti 75. bölüm canlı izle ekranı haberimizde! İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Kızılcık Şerbeti yeni bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri…

        2

        KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 75. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

        Görkem’in telkinleriyle eve dönen Nilay, hala biraz buruktur ve olaylardan dolayı Pembe’yi suçladığı için ona karşı mesafelidir. Yine de Nilay’ın eve dönmüş olması tüm ev ahalisini mutlu edecektir.

        3

        Doğa ve Heves artık iyiden iyiye birbirlerine ters davranmaya başlamışlardır.

        Giray, Heves’i bir süreliğine yurt dışına gitmesi yönünde ikna eder.

        4

        Nursema ve Firaz zaman geçtikçe birbirlerine alışmışlar, iş ortaklıklarını kavgasız sürdürmektedirler.

        Ancak Nursema kulak misafiri olduğu bir konuşmada Firaz’ın kendi hakkında söylediklerini duyunca çok bozulacaktır.

        5

        Cemal ile çıktığı bir akşam yemeğinde Ömer ve kız arkadaşına rastlayan Kıvılcım, ortamdan çok rahatsız olur.

        Ancak ilerleyen günlerde Cemal’le fazla tesadüfi karşılaşmaları onu çok gerecektir.

        6

        Görkem’in kötücül oyunlarına bir yenisi eklenecek, Pembe günah keçisi ilan edilecektir.

        7

        KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

        Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek olan Kızılcık Şerbeti dizisinin 75. Bölümünü Show TV canlı yayın linki aracılığıyla izleyebilirsiniz.

        KIZILCIK ŞERBETİ 75. BÖLÜM CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        8
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum ve konser harcamaları mesajları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum ve konser harcamaları mesajları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'ı davet ettik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'ı davet ettik
        Mauro Icardi sezonu kapattı!
        Mauro Icardi sezonu kapattı!
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        Yeni enflasyona göre maaş zamları
        Yeni enflasyona göre maaş zamları
        Narin Güran davasında gergin anlar! Arif Güran hastaneye kaldırıldı!
        Narin Güran davasında gergin anlar! Arif Güran hastaneye kaldırıldı!
        Geceleri evi süpürdüğü için 9 aylık eşine boşanma davası açtı
        Geceleri evi süpürdüğü için 9 aylık eşine boşanma davası açtı
        4 binden fazla hasta kornea nakli için sırada
        4 binden fazla hasta kornea nakli için sırada
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Devlet hastanesinde hastaya cinsel taciz: Uzman doktor gözaltına alındı
        Devlet hastanesinde hastaya cinsel taciz: Uzman doktor gözaltına alındı
        "G.Saray Tottenham'ı aşağıladı"
        "G.Saray Tottenham'ı aşağıladı"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Miras davası namus davasına döndü: "Ölen kadınlardan biri olmak istemiyorum"
        Miras davası namus davasına döndü: "Ölen kadınlardan biri olmak istemiyorum"
        "F.Bahçe çaresiz kaldı"
        "F.Bahçe çaresiz kaldı"
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"
        İsrailli taraftarın tahrikinin ardından Hollanda sokakları karıştı
        İsrailli taraftarın tahrikinin ardından Hollanda sokakları karıştı
        Liste genişliyor: Börek, tereyağı, yoğurt ve dönerde sahtecilik
        Liste genişliyor: Börek, tereyağı, yoğurt ve dönerde sahtecilik
        Aşktan değil pislikten!
        Aşktan değil pislikten!
        Trump ilk önemli atamasını duyurdu
        Trump ilk önemli atamasını duyurdu
        "Yük değil, vatan borcu"
        "Yük değil, vatan borcu"