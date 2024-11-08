Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti 75. bölümü ile bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Gold Film imzalı yapımın yeni bölümünde Görkem’in telkinleriyle eve dönen Nilay, olaylardan dolayı Pembe’yi suçladığı için ona karşı mesafelidir. Görkem’in kötücül oyunlarına bir yenisi eklenecek, Pembe günah keçisi ilan edilecektir. Yeni bölümü kaçırmak istemeyenler için Kızılcık Şerbeti 75. bölüm canlı izle ekranı haberimizde! İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Kızılcık Şerbeti yeni bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri…