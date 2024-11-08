Kızılcık Şerbeti 75. bölüm canlı izle ekranı! Kızılcık Şerbeti'nde bu akşam neler olacak?
Show TV'nin Gold Film imzalı reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti 75. bölümü ile ekrana geliyor. Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün, yönetmenliğini Ketche'nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti'nde bu akşam neler olacak merak ediliyor. Kızılcık Şerbeti 75. bölüm canlı izle ekranı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile kesintisiz, donmadan, full HD Kızılcık Şerbeti yeni bölüm izle…
Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti 75. bölümü ile bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Gold Film imzalı yapımın yeni bölümünde Görkem’in telkinleriyle eve dönen Nilay, olaylardan dolayı Pembe’yi suçladığı için ona karşı mesafelidir. Görkem’in kötücül oyunlarına bir yenisi eklenecek, Pembe günah keçisi ilan edilecektir. Yeni bölümü kaçırmak istemeyenler için Kızılcık Şerbeti 75. bölüm canlı izle ekranı haberimizde! İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Kızılcık Şerbeti yeni bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri…
KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 75. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Görkem’in telkinleriyle eve dönen Nilay, hala biraz buruktur ve olaylardan dolayı Pembe’yi suçladığı için ona karşı mesafelidir. Yine de Nilay’ın eve dönmüş olması tüm ev ahalisini mutlu edecektir.
Doğa ve Heves artık iyiden iyiye birbirlerine ters davranmaya başlamışlardır.
Giray, Heves’i bir süreliğine yurt dışına gitmesi yönünde ikna eder.
Nursema ve Firaz zaman geçtikçe birbirlerine alışmışlar, iş ortaklıklarını kavgasız sürdürmektedirler.
Ancak Nursema kulak misafiri olduğu bir konuşmada Firaz’ın kendi hakkında söylediklerini duyunca çok bozulacaktır.
Cemal ile çıktığı bir akşam yemeğinde Ömer ve kız arkadaşına rastlayan Kıvılcım, ortamdan çok rahatsız olur.
Ancak ilerleyen günlerde Cemal’le fazla tesadüfi karşılaşmaları onu çok gerecektir.
Görkem’in kötücül oyunlarına bir yenisi eklenecek, Pembe günah keçisi ilan edilecektir.
KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM CANLI İZLE
Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek olan Kızılcık Şerbeti dizisinin 75. Bölümünü Show TV canlı yayın linki aracılığıyla izleyebilirsiniz.
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