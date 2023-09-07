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        Haberler Magazin Kızılcık Şerbeti başlıyor! Evrim Alasya setten paylaşım yaptı!

        Kızılcık Şerbeti başlıyor! Evrim Alasya setten paylaşım yaptı!

        SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti, geçtiğimiz gün yeni sezonun ilk fragmanını yayınladı. Dizide Kıvılcım karakterini canlandıran başarılı oyuncu Evrim Alasya, çekimlere başladığına dair setten görüntüsünü yayınladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2023 - 11:02 Güncelleme: 07.09.2023 - 11:02
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        SHOW TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Barış Kılıç, Selin Türkmen, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Müjde Uzman gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım karakterini canlandıran güzel oyuncu Evrim Alasya, sosyal medya hesabından sette çekildiği görüntüsünü yayınladı.

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        Reyting rekortmeni dizinin sezon finalinde Doğa, büyük bir aile yemeği düzenleyerek Fatih'ten kendisini aldattığı için boşanacağını açıklamıştı. Bunun üzerine evde kaos çıkarken Alev ve Pembe birbirine girmişti. Kıvılcım ve Ömer doğumu başlayan Doğa'nın yanına giderken kaza geçirmişti.

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        Kızılcık Şerbeti'nin yayınlanan son fragmanında Kıvılcım ve Ömer'in hayatta olduğu fakat Doğa'nın bir bebeğini kaybettiği görüldü. Yeni sezonun başlangıç tarihi henüz netleşmemiş olsa da çekimler son hız devam ediyor.

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        Evrim Alasya setten pozunu, "Çalışıyoruz" notuyla 293 bin takipçili Instagram hesabından sevenlerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncuya binlerce beğeni ve yorum geldi.

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        İşte Evrim Alasya'nın son paylaşımı...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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