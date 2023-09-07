Kızılcık Şerbeti başlıyor! Evrim Alasya setten paylaşım yaptı!

Reyting rekortmeni dizinin sezon finalinde Doğa , büyük bir aile yemeği düzenleyerek Fatih'ten kendisini aldattığı için boşanacağını açıklamıştı. Bunun üzerine evde kaos çıkarken Alev ve Pembe birbirine girmişti. Kıvılcım ve Ömer doğumu başlayan Doğa'nın yanına giderken kaza geçirmişti.

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Kızılcık Şerbeti'nin yayınlanan son fragmanında Kıvılcım ve Ömer'in hayatta olduğu fakat Doğa'nın bir bebeğini kaybettiği görüldü. Yeni sezonun başlangıç tarihi henüz netleşmemiş olsa da çekimler son hız devam ediyor.